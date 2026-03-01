Cảnh báo sương mù tiếp tục xuất hiện ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Tối 1/3, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, hiện tượng sương mù có khả năng còn xuất hiện trong nhiều ngày tới ở khu vực Bắc Bộ (trong đó có Thủ đô Hà Nội) và Bắc Trung Bộ. Tuy không dày đặc như những ngày trước đó nhưng sương mù tiếp tục gây ảnh hưởng đến sức khỏe và các hoạt động khác của người dân.

Theo Trưởng phòng Nguyễn Văn Hưởng, đây là dạng sương mù bình lưu, hình thành khi không khí lạnh đã tồn tại những ngày trước ở khu vực Đông Bắc Bộ suy yếu và dịch chuyển về phía Đông mang nhiều hơi ẩm hơn vào đất liền. Các lớp nghịch nhiệt xuất hiện ở độ cao từ 500-1.500m kết hợp với điều kiện lặng gió ở bề mặt chính là điều kiện tổ hợp để xuất hiện tình trạng sương mù.

Ông Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo, cần hết sức lưu ý đến tác động của hiện tượng này vì nó làm giảm tầm nhìn, có khả năng gây nguy hiểm đến giao thông, đặc biệt trên các đường quốc lộ và các khu vực sân bay và lưu lại khói, bụi, các chất độc hại trong không khí.

Để hạn chế tác hại của sương mù, khi người dân ra đường cần sử dụng khẩu trang y tế để ngăn ngừa khí độc trong sương, giữ ấm cơ thể để đảm bảo nguồn nhiệt, không phơi quần áo ngoài trời để qua đêm. Trước khi mặc, người dân cần là quần áo để tiêu diệt nấm mốc bám trên quần áo, bổ sung dinh dưỡng để nâng cao hệ miễn dịch, tránh ra đường quá sớm vào buổi sáng...

Sương mù là hiện tượng hơi nước trong khí quyển ngưng kết lại thành những hạt nước rất nhỏ lơ lửng trong không khí. Tuy nhiên, sương mù không phải lúc nào cũng có thường xuyên. Sương mù thường có 4 loại là sương mù bình lưu, sương mù bức xạ, sương mù bốc hơi, sương mù front.

Về cơ bản, sương mù muốn hình thành được phải thỏa mãn một số điều kiện như độ ẩm tương đối của không khí phải cao, nhiệt độ không khí tương đối thấp, tốc độ gió yếu hoặc lặng gió...

Trước đó, từ những ngày đầu tháng 1/2026 đến nay, nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm và đêm đã xuất hiện hiện tượng sương mù, có khu vực sương mù dày đặc. Điển hình như trong sáng mùng 9 và mùng 10/1, Quốc lộ 4B từ trung tâm tỉnh Lạng Sơn đi tỉnh Quảng Ninh; qua địa bàn các xã: Lộc Bình, Na Dương, Lợi Bác, Đình Lập và Châu Sơn (tỉnh Lạng Sơn)... đã xuất hiện sương mù.

Di chuyển dọc theo Quốc lộ 4B từ các phường trung tâm của tỉnh khoảng 6km, đến địa phận khối Bắc Nga, phường Kỳ Lừa bắt đầu xuất hiện sương mù khá dày. Sương mù dày xuất hiện trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở Lạng Sơn, làm giảm mạnh tầm nhìn, ảnh hưởng vận tải hàng hóa và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.../.

Miền Bắc có mưa, sương mù, trời rét, miền Nam tiếp tục có nắng Khu vực Bắc Bộ sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa rải rác. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng.