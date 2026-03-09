Quảng Ngãi: Động đất có độ lớn 3,9 xảy ra tại xã Măng Bút

Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Các khoa học trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trưa 9/3, một trận động đất có độ lớn 3,9 đã xảy ra tại xã Măng Bút, Quảng Ngãi; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Cụ thể, trận động đất có độ lớn 3,9 xảy ra lúc 11 giờ 35 phút 06 giây (giờ Hà Nội) ngày 9/3 có tọa độ 14.864 độ Vĩ Bắc, 108.210 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất), trận động đất tại Măng Bút lần này là động đất kích thích.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plông trước đây), trong đó có những trận động đất gây rung chấn diện rộng. Lớn nhất là trận động đất trưa 28/7/2024 có độ lớn 5,0; trước đó ngày 23/8/2022 là trận động đất mạnh 4,7 độ.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất) dự báo, động đất ở khu vực này vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới nhưng khó có khả năng lớn hơn 5,5 độ; tuy nhiên, vẫn cần triển khai ngay các nghiên cứu chi tiết hơn để đánh giá hoạt động động đất tại đây./.

Quảng Ngãi: Tiếp tục ghi nhận 5 trận động đất tại xã Măng Đen và Măng Bút Các trận động đất tại xã Măng Đen và Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi có độ lớn từ 2,8 đến 3,4; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1-8,2km, trong đó trận lớn nhất có độ lớn 3,4.