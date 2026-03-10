Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Thái Nguyên và Lào Cai

Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thái Nguyên và Lào Cai.

Cụ thể, tại Quyết định số 415/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Phan Đình Phùng.

Ông Dương Văn Lượng sinh năm 1974, dân tộc Kinh, quê quán xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, thường trú tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Thạc sỹ Quản lý kinh tế.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026, ông Dương Văn Lượng đã đảm nhận nhiều vị trí như: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên (từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2022) và Bí thư Thành ủy Thái Nguyên (từ tháng 5/2022 đến tháng 6/2025).

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp (tháng 7/2025), ông Dương Văn Lượng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Đồng thời, tại Quyết định số 419/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Trung Bá, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai.

Ông Phan Trung Bá sinh năm 1973, quê ở xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng; lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Phan Trung Bá từng giữ các chức vụ: Trưởng ban dự án Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu, Trưởng ban Quản lý khu thương mại Kim Thành; Trưởng ban Quản lý dự án Xây dựng đô thị-Sở Xây dựng; Trưởng ban Quản lý dự án ODA tỉnh Lào Cai; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Bàn cũ; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính Lào Cai.

Từ ngày 1/7/2025-14/10/2025, ông giữ chức Phó Trưởng ban chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; từ ngày 15/10/2025 đến nay ông là Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai./.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 398/QĐ-TTg phê chuẩn ông Nguyễn Phước Thiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026.