Ông Trần Phong được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 27/3, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thực hiện quy trình bầu chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 theo quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Khánh Hòa, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cho biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thống nhất cho ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 thôi giữ chức vụ này để giới thiệu bầu vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Quy trình bầu vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với ông Nghiêm Xuân Thành đã được thực hiện tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 vừa qua.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng thời thống nhất giới thiệu ông Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2021-2026) để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2025-2030).

Thực hiện chủ trương trên, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thực hiện các quy trình bầu chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Kết quả, ông Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa được tín nhiệm bầu giữ vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ 100% phiếu của thành viên có mặt.

Ông Trần Phong, sinh năm 1974, quê quán xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là tỉnh Quảng Trị; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh tổng hợp; học vị: Thạc sỹ Kinh tế.

Ông từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình cũ); Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình (cũ); Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình (cũ); Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình (cũ); Bí thư Thành ủy Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (cũ); Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình (cũ).

Ngày 1/7/2025, khi hợp nhất tỉnh Quảng Bình (cũ) và tỉnh Quảng Trị (cũ), Thủ tướng Chính phủ chỉ định đồng chí Trần Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình (cũ) giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 11/2025, ông Trần Phong được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa họp phiên chuyên đề bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng ngày, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2025-2030); giới thiệu để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2026-2031)./.

