Các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 28/3, tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Các đồng chí: Trần Văn Mi, Đặng Minh Nguyệt được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Cũng tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Các đồng chí: Nguyễn Kim Long, Lê Trường Sơn, Hồ Văn Hà, Nguyễn Thị Hoàng tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031./.