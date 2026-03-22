Tăng cường hợp tác, giao lưu giữa thanh niên Việt Nam và Trung Quốc

Ngày 22/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Thành đoàn thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc), nhằm trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy các nội dung hợp tác, giao lưu giữa tổ chức Đoàn và thanh niên hai thành phố trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh trên nền tảng quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, các tổ chức thanh niên luôn giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu, tăng cường hiểu biết và gắn kết thế hệ trẻ.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng quy mô, hợp nhất với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước.

Hiện Thành đoàn thành phố có hơn 700.000 đoàn viên, thanh niên với 168 cơ sở Đoàn khu vực địa bàn dân cư, cùng nhiều cơ sở Đoàn trường học, công nhân lao động và lực lượng vũ trang.

Từ thực tiễn tổ chức hiệu quả các hoạt động, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn thanh niên, trong đó có chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2026 dự kiến tổ chức tại thành phố Trùng Khánh với khoảng 100 đại biểu thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tham gia; đồng thời phối hợp triển khai các hoạt động tình nguyện quốc tế, như mời thanh niên thành phố Trùng Khánh tham gia chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảm ơn sự đón tiếp của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, anh Long Đông Các, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch danh dự Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Trùng Khánh đánh giá cao sự phát triển năng động của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như tinh thần xung kích, sáng tạo của Đoàn nơi đây.

Thời gian qua, Đoàn thanh niên hai nước nói chung và hai Thành phố nói riêng đã có nhiều hoạt động giao lưu ý nghĩa, góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam.

Giới thiệu về tình hình phát triển của thành phố Trùng Khánh, anh Long Đông Các cho biết Trùng Khánh là thành phố trực thuộc Trung ương, giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển khu vực miền Tây Trung Quốc, đồng thời là đầu mối giao thương lớn trong khu vực.

Tổ chức Đoàn Thanh niên thành phố Trùng Khánh hiện có hơn 1,9 triệu đoàn viên, với hệ thống cơ sở rộng khắp, triển khai nhiều chương trình hỗ trợ việc làm cho thanh niên, khởi nghiệp và phát triển toàn diện.

Trên cơ sở trao đổi, Thành đoàn hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh các nội dung hợp tác, tập trung vào tăng cường trao đổi đoàn thanh niên; phối hợp triển khai các hoạt động tình nguyện quốc tế; thúc đẩy giao lưu, đào tạo, nâng cao năng lực cho thanh niên; đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, sản xuất thông minh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, hai bên cũng hướng tới xây dựng các mô hình hợp tác tiêu biểu, có khả năng nhân rộng, góp phần tăng cường hiểu biết, thắt chặt tình hữu nghị giữa thanh niên và nhân dân hai địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Thành đoàn thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, tạo cơ sở để triển khai các chương trình phối hợp trong thời gian tới, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn mới./.

Diễn đàn đối thoại Thanh niên Việt-Trung về kiến tạo tương lai xanh Diễn đàn là dịp để thanh niên hai nước gặp gỡ, thắt chặt tình hữu nghị, là nơi để thanh niên hai nước cùng nhau trao đổi, chia sẻ một mục tiêu chung: phát triển bền vững vì tương lai xanh.