Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm mô hình Công an cấp xã bảo đảm trật tự đô thị

Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thí điểm mô hình Công an cấp xã bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng từ ngày 15/3 đến ngày 14/5 tại 5 địa bàn trọng điểm, gồm Đặc khu Côn Đảo, xã Thạnh An, các phường Cầu Ông Lãnh, Vũng Tàu và Bình Dương.

Hoạt động này hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng Công an cơ sở chính quy, hiện đại, từng bước giải quyết các “điểm nghẽn” trong quản lý đô thị.

Ngay sau khi kế hoạch được ban hành, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thành lập 5 tổ công tác, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã tại các địa bàn thí điểm. Các tổ chức năng gồm: Cảnh sát trật tự, Cảnh sát khu vực, Cảnh sát phòng, chống tội phạm, An ninh và lực lượng an ninh cơ sở được kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể.

Trong số đó, Cảnh sát trật tự huy động 100% cán bộ, chiến sỹ tham gia, tập trung kiểm tra, xử lý triệt để các điểm, tuyến thường xuyên vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng; tham mưu Ủy ban Nhân dân cấp tháo gỡ các tồn tại trong quản lý lòng đường, vỉa hè, trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh chấp hành quy định về sử dụng vỉa hè, góp phần nâng cao ý thức tự giác trong cộng đồng.

Cảnh sát phòng, chống tội phạm được giao nhiệm vụ nắm chắc tình hình tại các tuyến, điểm phức tạp; kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý các hành vi vi phạm như lấn chiếm vỉa hè, tụ tập đối tượng nghi vấn, hoạt động “bảo kê” tại bến xe, điểm giữ xe trái phép, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Theo kế hoạch, Công an cấp xã sẽ chủ động tham mưu chính quyền địa phương huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia. Các phòng, ban chức năng như kinh tế, hạ tầng đô thị phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị tại từng khu phố, khu dân cư; bảo đảm đồng bộ, hiệu quả trong triển khai.

Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị tổ chức giao thông khoa học, thông suốt; không để tồn tại các điểm chợ tự phát, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Các điểm trông giữ xe phải được cấp phép, niêm yết giá rõ ràng, hoạt động đúng diện tích quy định; phương tiện dừng, đỗ, đón trả khách phải được bố trí phù hợp.

Mô hình thí điểm đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là khai thác dữ liệu camera trong quản lý, xử lý vi phạm. Các địa bàn thí điểm phải bảo đảm tiêu chí về mỹ quan đô thị: biển hiệu, bảng quảng cáo lắp đặt đúng quy chuẩn; lòng đường, vỉa hè thông thoáng, sạch sẽ; rác thải được thu gom đúng giờ, đúng nơi quy định. Các tổ công tác liên ngành được thành lập nhằm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và duy trì kết quả, không để vi phạm tái diễn.

Ghi nhận bước đầu tại phường Cầu Ông Lãnh, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh đã giảm đáng kể sau những ngày đầu triển khai thí điểm. Ông Hồ Thanh Quang, người dân sinh sống trên đường Trần Hưng Đạo cho biết trước đây, vỉa hè thường bị chiếm dụng, đi lại khó khăn. Những ngày gần đây, lực lượng chức năng kiểm tra thường xuyên nên đường thông thoáng hơn, người dân rất đồng tình.

Tại phường Bình Dương, chị Nguyễn Thị Hạnh, tiểu thương buôn bán nhỏ chia sẻ: Khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể, người dân đều hiểu và chấp hành tốt hơn. Việc buôn bán diễn ra trật tự, khách hàng cũng thấy yên tâm.

Thực tế, việc triển khai mô hình gắn với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy vai trò chủ động của Công an cấp xã trong bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Đặc biệt, Công an cơ sở sẽ vận động người dân phối hợp chia sẻ dữ liệu, hình ảnh từ camera giám sát, phục vụ quản lý và xử lý vi phạm.

Việc thí điểm mô hình Công an cấp xã bảo đảm trật tự đô thị được kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, văn minh đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội gắn với bảo đảm an ninh trật tự bền vững./.

