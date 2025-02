Công an Bạc Liêu, Lai Châu nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ theo mô hình mới

Ngày 28/2, các tỉnh Bạc Liêu, Lai Châu tổ chức công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ và bàn giao một phần chức năng, nhiệm vụ từ các sở về Công an tỉnh.

Bạc Liêu: Tiếp nhận để phục vụ cho dân tốt hơn

Tại hội nghị bàn giao một phần chức năng, nhiệm vụ từ các sở về Công an tỉnh do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ công bố các quyết định chuyển nhiệm vụ của một số cơ quan chuyên môn về Công an tỉnh quản lý.

Cụ thể, quyết định chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng từ Sở Thông tin và Truyền thông; nhiệm vụ quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập từ Sở Lao động-Thương binh và xã hội, trong đó, chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, chuyển Cơ sở cai nghiện ma túy sang Công an tỉnh.

Quyết định chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp; nhiệm vụ về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở Giao thông Vận tải sang Công an tỉnh thực hiện.

Việc chuyển giao, tiếp nhận có hiệu lực từ ngày 1/3/2025.

Tại hội nghị cũng diễn ra lễ ký kết, bàn giao nhiệm vụ giữa Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu và lãnh đạo các Sở Giao thông Vận tải; Tư pháp; Thông tin và Truyền thông; Lao động-Thương binh và Xã hội.

Đại diện đơn vị tiếp nhận 4 nhiệm vụ, Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh, xác định việc tiếp nhận các nhiệm vụ mới của 4 sở là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề do đây là nhiệm vụ mới.

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh, phát biểu. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

Ngay khi tiếp nhận nhiệm vụ từ ngày 1/3/2025, lực lượng công an sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới; không để gián đoạn công việc, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nhấn mạnh công tác bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các sở, ngành về Công an tỉnh có ý nghĩa quan trọng, nằm trong định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước. Tinh thần là quá trình tiếp nhận, chuyển giao không được làm gián đoạn việc giải quyết các công việc của dân, mục tiêu là phục vụ cho dân tốt hơn.

Ông Phạm Văn Thiều đề nghị các sở bàn giao nhiệm vụ phải có trách nhiệm hỗ trợ đơn vị tiếp nhận nhanh chóng tiếp cận công việc, làm tốt nhiệm vụ mới.

Công an tỉnh triển khai ngay các nhiệm vụ, không để khoảng trống, hoạt động pháp lý liên tục, hiệu quả, hiệu lực, đúng, đầy đủ các quy trình công tác theo quy định, không để gián đoạn và ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ nhân dân, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu gặp khó khăn cần kịp thời báo cáo về lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh để kịp thời tháo gỡ.

Lai Châu: Nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ để công việc thông suốt

Ngày 28/2, Công an tỉnh Lai Châu đã công bố các quyết định về công tác cán bộ, chức năng, nhiệm vụ và mô hình tổ chức mới sau khi sắp xếp; đồng thời tiếp nhận 4 nhiệm vụ mới.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ cho Thượng tá Giàng A Tằng, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh lên hàm Đại tá.

Các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu về việc điều động, bố trí 37 trưởng, phó Công an các huyện, thành phố về các phòng, đơn vị của Công an tỉnh.

Lực lượng Công an tỉnh Lai Châu cơ cấu 55% ở cấp xã, 45% ở cấp tỉnh, theo hướng “Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở.”

Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, yêu cầu các cán bộ được điều động, bố trí ở nhiệm vụ mới căn cứ tình hình thực tế công tác, khối lượng công việc của đơn vị để tiến hành họp phân công nhiệm vụ cụ thể; đảm bảo đúng năng lực, sở trường; khối lượng, lĩnh vực công tác, đáp ứng tốt nhất yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Ngay sau khi có quyết định, các đơn vị phải nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ để công việc thông suốt, hiệu quả đáp ứng yêu cầu tình hình mới; đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, sở trường, cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng tại buổi lễ, Công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận 4 nhiệm vụ gồm: Quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy tỉnh; Quản lý nhà nước về Lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp về Phòng Hồ sơ Công an tỉnh; sát hạch, cấp giấy phép lái xe đường bộ từ Sở Giao thông Vận tải về Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh; Quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng từ Sở Thông tin và Truyền thông về Phòng Phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh./.

Các địa phương công bố Quyết định về công tác cán bộ Công an tỉnh Công an tỉnh Ninh Thuận và Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ, bao gồm thăng cấp bậc hàm, điều động cán bộ...