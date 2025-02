Các địa phương công bố Quyết định về công tác cán bộ Công an tỉnh

Sáng 28/2, Công an tỉnh Ninh Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Ninh Thuận: Ưu tiên bố trí cán bộ, chiến sỹ cấp xã, phường

Công an tỉnh Ninh Thuận đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm sỹ quan nghiệp vụ từ Thượng tá lên Đại tá đối với ông Lê Quang Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể Công an huyện, thành phố và các tổ chức trực thuộc, gồm: Công an 6 huyện và thành phố Phan Rang-Tháp Chàm; đồng thời công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ, trong đó điều động 8 đồng chí cấp Trưởng phòng và 25 đồng chí cấp Phó Trưởng phòng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam ghi nhận, đánh giá cao tinh thần khẩn trương, tích cực của Công an tỉnh trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức tổ chức bộ máy Công an địa phương theo hướng “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở.”

Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai các nghị quyết, chủ trương chỉ đạo trong tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng “tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả.”

Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ nhân sự, văn kiện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp trong Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chịu sự tác động trực tiếp khi tổ chức lại bộ máy; tập trung nhiều hơn nữa các nguồn lực để tăng cường cho Công an cấp cơ sở, nhất là Công an cấp xã.

Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, trao quyết định cho các đồng chí Trưởng trưởng phòng nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ, sau buổi lễ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương triển khai công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với chỉ huy cấp đội và cán bộ không giữ chức vụ tại đơn vị, địa phương mình; thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ; đặc biệt là chính sách đối với cán bộ bị tác động, ảnh hưởng trực tiếp của việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo đúng hướng dẫn của Bộ.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục chủ động tham mưu rà soát, kiện toàn về tổ chức bộ máy Công an tỉnh đúng với chỉ đạo của Bộ Công an, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn; tập trung nguồn lực tăng cường cho cấp xã theo phương châm “tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở.” Trong đó, ưu tiên bố trí đủ 12 cán bộ, chiến sỹ trở lên/xã và 16 cán bộ, chiến sỹ trở lên/phường, thị trấn, trước mắt sẽ thực hiện đối với các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự và phấn đấu hoàn thành mục tiêu trong năm 2025.

Thời gian qua, Công an tỉnh đã nỗ lực và quyết tâm chỉ đạo thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy từng bước tinh, gọn, mạnh: Giảm 6 đơn vị cấp phòng, 18 đơn vị cấp đội, 3 Công an phường, hoàn thành triển khai mô hình tổ chức bộ máy 47 Công an xã chính quy và đã thực hiện tinh giản 116 biên chế.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Còn 77 đơn vị công an cấp xã và 2 đồn công an

Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã công bố các quyết định của Bộ Công an về giải thể công an cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Từ ngày 1/3/2025, tỉnh sẽ kết thúc hoạt động đối với 7 công an cấp huyện và 67 đơn vị cấp đội thuộc Công an cấp huyện. Tổ chức bộ máy mới của Công an tỉnh gồm 26 đơn vị cấp phòng, 77 công an cấp xã và 2 đồn công an.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trao các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Công an tỉnh. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí (nghỉ trước tuổi) từ ngày 1/3/2025 đối với 9 lãnh đạo cấp phòng của Công an tỉnh; trao quyết định điều động, bố trí cho 45 cán bộ cấp trưởng, phó phòng của Công an các huyện, thị, thành phố nhận nhiệm vụ mới tại các phòng Công an tỉnh, Công an xã và đơn vị thuộc Công an tỉnh.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức nhận chuyển giao các chức năng, nhiệm vụ từ các sở, ngành sang Công an tỉnh gồm: Cấp phiếu lý lịch tư pháp (Sở Tư pháp), quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội), các chức năng về lĩnh vực giao thông (Sở Giao thông vận tải), bảo đảm an toàn thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông).

Trước đó, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các sở liên quan đã chủ động rà soát, thống kê, tập hợp hồ sơ, tài liệu, bảo đảm bàn giao nguyên trạng, đầy đủ, tránh để mất, thất lạc hồ sơ; đồng thời, phối hợp để đào tạo, tập huấn, truyền đạt kinh nghiệm, kỹ năng đối với các nhiệm vụ trên./.

