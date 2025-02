UBND tỉnh Cà Mau và Công an tỉnh Bình Phước công bố các quyết định về cán bộ

Ngày 24/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp bộ máy và công tác cán bộ.

Tại hội nghị đã thông qua Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Giao thông-Vận tải và Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Sở Tài nguyên-Môi trường với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài chính trên cơ sở hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư với Sở Tài chính; Sở Nội vụ trên cơ sở hợp nhất Sở Lao động-Thương binh và Xã hội với Sở Nội vụ; Sở Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở chuyển chức năng nhiệm vụ về công tác tôn giáo của Sở Nội vụ qua Ban Dân tộc tỉnh.

Đồng thời, công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ sau khi sắp xếp bộ máy và thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Cụ thể ông Nguyễn Đức Thánh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính; ông Dư Minh Hùng là Giám đốc Sở Xây dựng; ông Trần Văn Trung là Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Phạm Chí Hải là Giám đốc Sở Nội Vụ; bà Nguyễn Thu Tư được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; ông Nguyễn Quốc Thanh là Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Riêng nhân sự tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tạm thời chưa bổ nhiệm vị trí Giám đốc.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Thành Ngại giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Văn Bi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Lê Bình Nguyên giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Đồng thời, công bố quyết định thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là một dấu mốc lịch sử, mở ra một trang mới trong tổ chức lãnh đạo, quản trị của tỉnh.

Đồng thời mong muốn, bộ máy sau khi sắp xếp sẽ sớm ổn định và phải sẵn sàng đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2025. Trong thời gian đó, công tác giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp phải đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ không bị ngắt quãng.

Ông Nguyễn Hồ Hải tin tưởng bộ máy mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự kỳ vọng, mong mỏi của người dân trong tỉnh, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết đã để ra.

Các đơn vị tiếp tục rà soát hoàn thiện cơ cấu tổ chức, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng cơ quan, đơn vị gắn với giảm đầu mối bên trong, tinh giản biên chế… theo đúng lộ trình nhằm xây dựng bộ máy “tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả”; hướng đến nền hành chính đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ. Qua đó, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc,

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ lãnh đạo tự nguyện nghỉ công tác. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng ngày, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức lễ công bố quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí và bố trí lãnh đạo Công an cấp huyện giữ chức vụ Trưởng Công an cấp xã.

Tại buổi lễ, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã trao quyết định cho 12 cán bộ lãnh đạo nghỉ công tác và hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/3/2025 và quyết định điều động cán bộ đối với 4 Phó trưởng Công an cấp huyện giữ chức vụ Trưởng Công an cấp xã.

Đây là 4 Phó trưởng Công an cấp huyện tự nguyện xin giữ chức vụ Trưởng Công an cấp xã để thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Xuân Thắng mong muốn, các đồng chí nghỉ hưu tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ kế cận, đóng góp vào công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn nơi sinh sống.

Đối với 4 cán bộ xung phong về làm Trưởng Công an cấp xã, Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng các đồng chí sẽ phát huy năng lực, sở trường, cùng với tập thể đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và tạo bước đột phá mới trên các lĩnh vực công tác.

Trước đó, ngày 20/2, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh đã đề nghị, hệ thống chính trị của tỉnh, đặc biệt là tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị mới thành lập phải nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, bố trí nhân sự phù hợp để không gián đoạn hoạt động và đảm bảo chất lượng công việc.

Riêng các đồng chí được bổ nhiệm giữ trọng trách mới khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, nắm bắt thật nhanh công việc mới, sớm ổn định nội bộ cơ quan, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, phân công, phân nhiệm phù hợp.

Đồng thời tạo không khí mới sôi nổi, quyết tâm cao để tăng tốc về đích, đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2025, nhiệm kỳ 2020-2025; tạo thế và lực để đạt và duy trì tăng trưởng kinh tế 2 con số trong những năm tiếp theo./.

Đồng Tháp, Đồng Nai công bố các quyết định về tinh gọn bộ máy Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức sáng 24/2/2025.