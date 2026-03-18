Phú Thọ đẩy nhanh xử lý trên 1.300 trụ sở dôi dư, tránh lãng phí

Tại hội nghị làm việc với các sở, ngành về quản lý đầu tư công và tài sản công, ngày 18/3, ông Trần Duy Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, coi đây là nhiệm vụ cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và tránh thất thoát, lãng phí.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, toàn tỉnh Phú Thọ hiện có 5.638 cơ sở nhà, đất phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp, hợp nhất; trong đó, đã xây dựng phương án xử lý 1.324 cơ sở dôi dư theo các hình thức điều chuyển, chuyển đổi công năng hoặc bàn giao cho địa phương quản lý; đồng thời tiếp nhận thêm 105 cơ sở từ các cơ quan Trung ương.

Tuy nhiên, tiến độ xử lý một số nội dung còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Trước thực tế này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài chính Phú Thọ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xử lý dứt điểm các cơ sở nhà, đất dôi dư; đồng thời xây dựng phương án khai thác, sử dụng hiệu quả các tài sản đã được bàn giao.

Tỉnh xác định rõ định hướng sử dụng tài sản công theo hướng linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương.

Các cơ sở đủ điều kiện sẽ được chuyển đổi công năng để phục vụ trụ sở làm việc, cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; đối với các tài sản không còn nhu cầu sử dụng sẽ tổ chức đấu giá công khai nhằm tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Cùng với đó, các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn, bảo đảm việc sắp xếp, xử lý tài sản công gắn với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; trong thời gian chờ xử lý, các đơn vị được giao quản lý tài sản phải tổ chức trông coi, bảo vệ, không để xảy ra thất thoát, lấn chiếm hoặc sử dụng sai mục đích.

Ngoài ra, tỉnh cũng chỉ đạo nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, khai thác tài sản công; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài sản; xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, minh bạch, phục vụ công tác theo dõi, điều hành.

Việc đẩy nhanh xử lý và khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong tiết kiệm ngân sách, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn./.

Đà Nẵng bàn giải pháp chống lãng phí các trụ sở dôi dư sau sắp xếp Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị đặc biệt quan tâm đến việc rà soát, sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở tài sản công và các dự án, công trình chịu tác động của việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy.