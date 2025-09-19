Trụ sở dôi dư đầu tiên ở Hưng Yên “hồi sinh” thành trường học

Trụ sở dôi dư thuộc thành phố Thái Bình (cũ) cao 5 tầng, tổng diện tích trên 1.700 m2 đã được chuyển đổi công năng cho trường Trung học cơ sở Trần Phú (phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Năm học 2025-2026 trường Trung học cơ sở Trần Phú (phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) có thêm niềm vui mới khi là cơ sở giáo dục đầu tiên trên địa bàn được tiếp nhận trụ sở dôi dư thuộc thành phố Thái Bình (cũ).

Điều này giúp nhà trường giải bài toán khó khăn về cơ sở vật chất nhiều năm qua. Đây không chỉ là một giải pháp thiết thực, hiệu quả mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc tối ưu hóa nguồn lực, ưu tiên đầu tư cho giáo dục.

Với diện tích trên 7.000m2 và 21 phòng học, những năm qua trường Trung học cơ sở Trần Phú phải bố trí 1 số lớp học dùng chung do thiếu phòng học trong khi học sinh đông với trung bình 1.300 em.

Nhưng năm học này, mọi khó khăn đã được giải quyết khi nhà trường tiếp nhận trụ sở nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Thái Bình cũ với tòa nhà 5 tầng, tổng diện tích trên 1.700 m2.

Sau khi sáp nhập cùng tỉnh Thái Bình trở thành một đơn vị hành chính mới, tỉnh Hưng Yên đang đẩy nhanh xây dựng, thực hiện phương án sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9 trong đó có việc chuyển đổi công năng sử dụng cho mục đích công cộng, bảo đảm khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả./.