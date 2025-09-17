Hưng Yên: Biến trụ sở dôi dư thành "ngôi nhà tri thức"

Năm học 2025-2026, Trường Trung học cơ sở Trần Phú (phường Trần Hưng Đạo, Hưng Yên) đón nhận niềm vui mới khi trở thành cơ sở giáo dục đầu tiên của tỉnh được tiếp nhận trụ sở dôi dư của thành phố Thái Bình (cũ), sau khi chính quyền địa phương chuyển đổi công năng từ trụ sở hành chính sang trường học.

Việc làm này không chỉ giúp ngành giáo dục Hưng Yên “hóa giải” được bài toán khó khăn về cơ sở vật chất kéo dài nhiều năm qua, mà còn thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc tối ưu hóa nguồn lực, ưu tiên đầu tư cho giáo dục, ươm mầm tương lai.

Nhân lên niềm vui ngày đầu năm học mới

Trường Trung học cơ sở Trần Phú là một trong những cơ sở giáo dục có chất lượng dạy và học hàng đầu của thành phố Thái Bình (cũ). Tuy nhiên, nhiều năm qua, với số lượng học sinh đông, trường luôn gặp khó khăn do thiếu phòng học, phòng bộ môn. Cơ sở cũ được xây dựng từ năm 2016 với diện tích hơn 7.000 m², có 21 phòng học, khiến nhà trường phải bố trí một số lớp học dùng chung.

Nhận thấy, việc bố trí trụ sở dôi dư cần phải thực hiện khẩn trương, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương trong tình hình mới, ngày 15/8/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 599/QĐ-UBND về việc điều chuyển nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình cũ sang cho Trường Trung học cơ sở Trần Phú tiếp nhận để làm phòng học với diện tích trên 1.700m2.

Trụ sở các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Thái Bình (cũ) được cải tạo thành 4 phòng học, 7 phòng bộ môn và 10 phòng chức năng giúp giải bài toán về cơ sở vật chất cho trường Trung học cơ sở Trần Phú. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Ghi nhận của phóng viên TTXVN ngày 17/9, tòa nhà 5 tầng với diện tích sàn 510m², từng là trụ sở cơ quan công quyền, nay đã trở thành “ngôi nhà tri thức,” nơi hàng trăm học sinh phấn khởi học tập trong không gian khang trang, tiện nghi.

Những văn phòng làm việc trước kia đã trở thành phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng, góp phần tạo môi trường học tập thoáng mát, tiện nghi. Việc này cũng tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, phát triển các môn năng khiếu, giúp học sinh rèn luyện toàn diện cả kiến thức lẫn kỹ năng.

Theo bà Nguyễn Thị Việt Hoa, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú, việc tiếp nhận trụ sở mới đã bổ sung cho nhà trường 4 phòng học dành cho khoảng 200 học sinh lớp 6; 7 phòng bộ môn và 10 phòng chức năng. Nhờ đó, khó khăn về cơ sở vật chất cơ bản được tháo gỡ, đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, góp phần tối ưu hóa việc sử dụng tài sản công, mang lại lợi ích thiết thực, lâu dài cho cộng đồng.

Em Phạm Minh Anh, học sinh lớp 6A4 không giấu được niềm vui khi được học trong một lớp học mới, khang trang, sạch đẹp. Với em cũng như nhiều học sinh trong lớp, việc có thêm không gian để học tập, vui chơi không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục mà còn tạo sự thoái mái, tăng hứng thú mỗi ngày đến lớp.

Cô giáo Phạm Thị Tuyến chia sẻ, giáo viên, phụ huynh và học sinh đều rất phấn khởi khi cơ sở vật chất được bổ sung đầy đủ hơn. Các phòng chức năng mới cho phép học sinh có thêm không gian để sinh hoạt câu lạc bộ, phát triển năng khiếu cá nhân.

Chung niềm vui ấy, cô Phạm Thị Nga, Tổ trưởng Tổ Khoa học-Xã hội cho biết, sau khi tiếp nhận trụ sở, nhà trường từng bước đầu tư hoàn thiện các phòng chức năng, đặc biệt là phòng học Tiếng Anh với mục tiêu tạo dựng môi trường học tập hiện đại, chất lượng cho học sinh.

Việc đầu tư phòng học chuyên biệt và hệ thống phòng chức năng chính là tiền đề quan trọng trong lộ trình đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Đẩy nhanh việc sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công dôi dư

Thời gian qua tỉnh Hưng Yên đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm quản lý, sắp xếp, bố trí, xử lý nhiều tài sản công, đặc biệt là các trụ sở dôi dư, trong đó có việc chuyển đổi công năng để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu hoàn thành xây dựng, thực hiện phương án sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công trước ngày 30/9/2025, bảo đảm khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “vô chủ,” gây thất thoát, lãng phí, buông lỏng quản lý tài sản công, nhất là các cơ sở nhà đất, trụ sở làm việc; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “biến tài sản công thành tài sản tư.”

Các đơn vị khẩn trương hoán đổi, điều chuyển các cơ sở nhà đất, trụ sở làm việc dôi dư cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu; kiên quyết thu hồi, xử lý những tài sản công, trụ sở làm việc, nhà đất và tài sản công khác dôi dư, sử dụng trái quy định.

Đối với những trụ sở làm việc, cơ sở nhà, đất và tài sản công khác dôi dư sau khi sắp xếp, tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị phải có phương án xử lý theo quy định như: Chuyển đổi công năng để sử dụng cho mục đích công cộng (nhà trẻ, mẫu giáo; các cơ sở giáo dục-đào tạo; công trình phục vụ cộng đồng như vườn hoa, cây xanh, khu vui chơi công cộng, nhà văn hóa,...); bán, thanh lý, cho thuê, chuyển nhượng... hoặc thu hồi để giao tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà, đất của địa phương quản lý, khai thác (quản lý để phục vụ mục tiêu lâu dài của Nhà nước, nhằm bảo quản, bảo vệ tài sản, bố trí cho các cơ quan, đơn vị sử dụng tạm thời, cho thuê nhà gắn với đất...).

Ngày 3/9/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành Công văn 1218-CV/UBND về quản lý, sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công sau khi sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân xã, phường bố trí trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo mô hình đơn vị hành chính mới.

Các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ tài sản công và bảo đảm nguồn kinh phí bảo vệ, bảo quản, bàn giao, tiếp nhận, tổ chức xử lý đối với các tài sản thuộc phạm vi quản lý; chỉ cải tạo, sửa chữa trong trường hợp thật sự cần thiết.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các xã, phường phải hoàn thành việc lập và ban hành Kế hoạch xử lý, tổ chức xử lý cơ sở dôi dư thuộc phạm vi quản lý khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trước ngày 25/9/2025. Kế hoạch phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng những nỗ lực của Hưng Yên trong quản lý, sắp xếp, bố trí và xử lý tài sản công bằng các giải pháp cụ thể, linh hoạt đã thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền địa phương với phương châm “gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”./.

