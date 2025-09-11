Nghệ An: Tạm dừng sáp nhập trường sau khi phụ huynh cho con nghỉ học phản đối

Từ sau khai giảng năm học mới 2025 - 2026, phụ huynh của hơn 140 học sinh ở Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 (xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An) đã không cho con đến trường để phản đối chủ trương sáp nhập phân hiệu 2 (xóm Quảng Xá) vào phân hiệu 1 (xóm Dương Phổ) - điểm chính của trường.

Điều này không chỉ gây khó khăn cho nhà trường trong công tác tổ chức dạy học mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi của con trẻ.

Tạm dừng sáp nhập

Trong thông báo số 79/TB-UBND ngày 29/8/2025 về việc sáp nhập điểm lẻ về điểm chính Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 gửi Ban Giám hiệu nhà trường, Ủy ban Nhân dân xã Thiên Nhẫn đã đồng ý chuyển điểm trường phân hiệu 2 về tại phân hiệu 1 của trường kể từ năm học 2025 - 2026 nhằm nâng cao chất lượng dạy học, tập trung đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để học sinh được học trong môi trường tập trung, trang thiết bị và cơ sở vật chất tốt hơn.

Ủy ban Nhân dân xã giao Ban Giám hiệu trường xây dựng phương án cụ thể về cơ sở vật chất, bố trí giáo viên, sắp xếp lớp học hoàn thành trước ngày 31/8/2025 để việc dạy và học đảm bảo đúng quy định và đạt hiệu quả cao nhất; đề nghị Ban Giám hiệu trường thông báo chủ trương và các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền đến nhân dân, phụ huynh học sinh các điểm trường biết để thực hiện, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong phụ huynh, học sinh và nhân dân.

Qua trao đổi, bà Lê Thị Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thiên Nhẫn cho biết: Chủ trương chuyển điểm trường phân hiệu 2 về tại phân hiệu 1 đã được thực hiện từ năm học 2024 - 2025 (từ khi chưa thực hiện chính quyền địa phương hai cấp), nhưng gặp vướng mắc bởi sự phản đối của phụ huynh học sinh nên dừng lại. Năm học này, trường tiếp tục đề xuất và Ủy ban Nhân dân xã đã đồng ý để thực hiện.

“Quan điểm của xã vừa tiếp tục vận động, thuyết phục phụ huynh học sinh hãy chia sẻ, đồng lòng cùng địa phương, nhà trường thực hiện vừa kiên quyết thực hiện chủ trương chuyển điểm trường phân hiệu 2 về tại phân hiệu 1 để tập trung nguồn lực đầu tư cho cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục,” bà Lê Thị Hương khẳng định.

Khắc phục những khúc mắc của người dân về mất an toàn giao thông khi qua ngã tư (đường đến trường), những ngày này, lực lượng an ninh cơ sở xã Thiên Nhẫn cũng đã phối hợp với lực lượng công an, quân sự xã bố trí nhân lực tại đầu cầu Đôi gần ngã tư (điểm giao thông chưa có biển báo đèn đỏ) để phân luồng và đảm bảo an toàn giao thông cho các em học sinh đi học/tan học.

Xã cũng đã khảo sát ngay ngã tư để làm gờ giảm tốc, biển báo hạn chế tốc độ và cảnh báo về an toàn giao thông, nâng cao ý thức người tham gia giao thông khi gần tới trường học. Về lâu dài, xã cũng tiếp tục đề xuất với Cục Đường bộ Việt Nam đặt hệ thống đèn xanh, đèn đỏ ngay ngã tư để đảm bảo an toàn giao thông.

Về đề xuất của nhà trường xin mượn trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã Nam Cường (cũ) để xây dựng nhà ăn bán trú cho nhà trường, xã cũng đã có văn bản đề xuất với Sở Tài chính xin mượn trụ sở để tiến hành đầu tư, cải tạo lại xây dựng nhà ăn bán trú, phục vụ nhu cầu của học sinh.

Đặt quyền và lợi ích của học sinh lên trên hết

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết, quan điểm của Sở là đồng ý với chủ trương sáp nhập trường khi đảm bảo các điều kiện khách quan và chủ quan. Qua đó, tập trung nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ đáp ứng yêu cầu dạy học, phát huy năng lực toàn diện người học.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện sáp nhập cần tích cực tuyên truyền, thông tin để người dân, phụ huynh học sinh nắm rõ, hiểu chủ trương của địa phương, nhà trường, lợi ích của học sinh khi học tập tại trường, lớp có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại.

Việc sáp nhập chỉ thực hiện khi có được sự ủng hộ, đồng thuận của tất cả phụ huynh học sinh.

Chiều 11/9, Sở Giáo dục và đào tạo cũng đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân xã Thiên Nhẫn về việc tạm dừng sáp nhập phân hiệu 2.

Văn bản nêu, Sở đã nhận được đơn kiến nghị của phụ huynh học sinh tại phân hiệu 2 đề xuất không sáp nhập phân hiệu 2 với lý do quãng đường đi học xa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh.

Xét thấy trong bối cảnh hiện nay, cả nước đang tập trung triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, để đảm bảo sự ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện mô hình chính quyền mới, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Thiên Nhẫn chỉ đạo Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 tạm dừng việc sáp nhập phân hiệu 2 về phân hiệu 1.

Đồng thời, Sở đề nghị Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục chỉ đạo nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết khác, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh. Việc sáp nhập sẽ được tiến hành khi nhận được sự đồng thuận của tất cả phụ huynh học sinh phân hiệu 2.

Ông Dương Văn Minh (xóm Quảng Xá) cho biết: “Chúng tôi mong muốn tiếp tục giữ lại phân hiệu 2 của trường để học sinh yên tâm học tập và bố mẹ, ông bà có điều kiện đi làm kinh tế. Thông tin này khiến người dân chúng tôi rất vui bởi ngành Giáo dục đã đặt quyền và lợi ích của học sinh lên trên hết.”

Chị Nguyễn Bích Ngọc (xóm Quảng Xá) có hai con học 3 và lớp 1 cũng bày tỏ sự vui mừng khi thời gian tới, các cháu tiếp tục được đến ngôi trường cũ học tập. “Vợ chồng tôi đi làm xa nên gửi con cho ông bà đưa đón giúp. Thông tin các cháu sẽ tiếp tục được ở lại trường cũ khiến chúng tôi rất vui sướng. Về lâu dài khi chủ trương sáp nhập phân hiệu 2 về phân hiệu 1 chúng tôi cũng sẽ cân nhắc khi chính quyền địa phương và nhà trường đảm bảo đủ các điều kiện về an toàn giao thông và nhà ăn bán trú cho các con. Như vậy, gia đình mới yên tâm và đồng thuận thực hiện với chủ trương của chính quyền địa phương” chị Ngọc chia sẻ./.

Lâm Đồng: Bố trí trường học cho con em cán bộ, viên chức sau sáp nhập tỉnh Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Xuân Hương dự kiến được thành lập ngày 18/4/2026 với 2.050 học sinh, đáp ứng nhu cầu học tập của con em cán bộ, viên chức đến làm việc tại Đà Lạt sau sát nhập.