Lâm Đồng: Bố trí trường học cho con em cán bộ, viên chức sau sáp nhập tỉnh

Tỉnh Lâm Đồng đang triển khai thành lập Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Xuân Hương tại phường Xuân Hương-Đà Lạt nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em cán bộ, viên chức từ các tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) đến trung tâm tỉnh công tác sau khi hợp nhất 3 tỉnh.

Trường được thành lập tại số 39 đường Trần Phú, phường Xuân Hương-Đà Lạt, sử dụng cơ sở hạ tầng của Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Lâm Đồng (cũ), Trường mầm non Anh Đào và Tòa án Nhân dân tỉnh, nằm ngay trung tâm tỉnh lỵ tỉnh Lâm Đồng mới.

Trước đó, chiều 8/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và phường Xuân Hương-Đà Lạt nhằm giải quyết tình trạng quá tải học sinh đến học tập tại các trường trên địa bàn Đà Lạt sau khi sáp nhập các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.

Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét tiến độ thực hiện việc thành lập một số trường mới để giải quyết nhu cầu học tập của con em cán bộ, công chức, viên chức theo cha mẹ đến làm việc tại trung tâm tỉnh Lâm Đồng, trong đó, có Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Xuân Hương.

Bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Xuân Hương sẽ nhận 2.050 học sinh với 50 lớp học. Dự kiến bậc Tiểu học có 20 lớp và bậc Trung học cơ sở có 30 lớp, biên chế cần bố trí khoảng 87 cán bộ, giáo viên.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị, các sở, ngành liên quan cùng phối hợp thực hiện việc bố trí biên chế, thẩm định phương án sửa chữa, kết hợp công tác phòng cháy, chữa cháy, mua sắm trang thiết bị.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng làm việc với các đơn vị về việc thành lập Trường Tiểu học-Trung học Cơ sở Xuân Hương để đón con em cán bộ, công chức, viên chức từ các địa phương được điều động tới công tác tại Lâm Đồng. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/ TTXVN)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hương-Đà Lạt đều thống nhất việc thành lập Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Xuân Hương là cần thiết. Đến nay, công tác bàn giao mặt bằng hoàn tất.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu, Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xây dựng đề án, hướng dẫn cụ thể, đúng quy định pháp luật bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt. Lưu ý, đề án cần đưa ra phương án khảo sát số liệu về học sinh, việc bổ sung giáo viên một cách rõ ràng, chính xác.

Phường Xuân Hương - Đà Lạt, các sở, ngành liên quan phối hợp đồng bộ để việc thành lập Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Xuân Hương theo đúng tiến độ vào ngày 18/4/2026.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, năm học 2025-2026, Sở chuẩn bị mọi điều kiện để tiếp nhận học sinh là con em cán bộ, công chức, người lao động từ tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông (cũ) đến trung tâm tỉnh làm việc.

Đã có 1.249 học sinh các cấp là con em cán bộ, công chức, các lực lượng vũ trang và người lao động đăng ký đến học tại các trường học thuộc khu vực Đà Lạt.

Để đảm bảo tiếp nhận số lượng học sinh này, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện phương án mở thêm 7 phòng học cho học sinh các lớp 6, 7, 8, 9 tại các Trường Trung học cơ sở Quang Trung, Phan Chu Trinh, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Chi Lăng đáp ứng đầy đủ nhu cầu đăng ký chuyển trường của học sinh.

Để giải quyết tình trạng quá tải số lượng học sinh trong một lớp học và số lớp trong một trường học, ngành Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đang rà soát, phối hợp cơ quan liên quan, đề xuất trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương mở thêm trường học liên cấp, tạm thời lấy cơ sở vật chất là trụ sở dôi dư đáp ứng nhu cầu học tập của con em cán bộ, công chức từ các địa phương khác đến Lâm Đồng làm việc./.

