Rà soát, xây dựng lại chế độ phụ cấp mới cho cán bộ, công chức xã sau sáp nhập

Theo các quy định, sau sắp xếp bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được bảo lưu thực hiện chế độ tiền lương trước đó, dẫn tới tình trạng có những xã mới sáp nhập từ 3,4 xã thì cán bộ xã có phụ cấp khu vực không giống nhau.

Vẫn thực hiện nâng lương theo quy định

Liên quan đến việc thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp của cán bộ sau sắp xếp, ông Tống Văn Lai, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương - Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết, Thủ tướng đã ban hành Quyết định, Ban chỉ đạo của Chính phủ cũng có 2 văn bản với những định hướng chi tiết, nhiều nội dung, trong đó có vấn đề tiền lương và phụ cấp. Các văn bản này nêu rõ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách bị tác động trực tiếp sẽ được bảo lưu các chế độ tiền lương và phụ cấp hiện hưởng.

Cụ thể, chính sách tiền lương được thực hiện theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và Quyết định 128-QĐ/TW về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị thuộc Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

Đối với băn khoăn của các địa phương về việc cán bộ có được hưởng chế độ nâng lương thường xuyên như trước đây không, ông Tống Văn Lai cho biết chính sách tiền lương bao gồm: Mức lương theo ngạch bậc (tức là hệ số lương nhân với lương cơ sở); chế độ nâng lương và chế độ phụ cấp. Những văn bản được Quốc hội, Chính phủ và Ban chỉ đạo hướng dẫn bao hàm tất cả các nội dung này.

(Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, những cán bộ, công chức bị ảnh hưởng từ sắp xếp bộ máy sẽ được tiếp tục thực hiện chế độ tiền lương trước đó. Do vậy, việc nâng lương với nhóm này vẫn thực hiện bình thường nếu đủ điều kiện theo quy định.

Xây dựng lại phụ cấp khu vực và đặc biệt cho xã mới

Đối với vấn đề về phụ cấp, ông Tống Văn Lai cho biết hiện nay có 18 loại phụ cấp. Đó là các loại phụ cấp: Chức vụ lãnh đạo; thâm niên vượt khung; kiêm nhiệm; khu vực; đặc biệt; thu hút; lưu động; độc hại, nguy hiểm; trách nhiệm công việc; phục vụ an ninh, quốc phòng; thâm niên nghề; trách nhiệm theo nghề; ưu đãi theo nghề; phụ cấp đặc thù lực lượng vũ trang; công tác lâu năm vùng đặc biệt khó khăn; công vụ; công tác Đảng, đoàn thể; bảo vệ chính trị nội bộ và trách nhiệm chức danh cấp xã.

"Theo những văn bản hướng dẫn, không phải cán bộ, công chức nào cũng được hưởng các loại phụ cấp này. Ai đang hưởng phụ cấp nào trong số này thì khi sắp xếp bộ máy mà công việc, chức danh có thay đổi thì vẫn tiếp tục được hưởng phụ cấp đó,” Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội cho hay.

Theo ông Lai, hiện nay có 2 loại phụ cấp được áp dụng rất rộng và có tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đặc biệt là cấp xã đó là phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt.

Với phụ cấp khu vực, trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy, cả nước có 4.397 xã trên tổng số hơn 10.000 xã được hưởng phụ cấp này. Còn phụ cấp đặc biệt được áp dụng với 255 trong số hơn 10.000 xã.

“Sau khi sắp xếp lại các xã, Nhà nước chưa quy định phụ cấp cho những trường hợp này vì số lượng quá lớn, quá phức tạp,” ông Tống Văn Lai cho biết.

Bộ Nội vụ đã thống kê lại và đang xây dựng phương án rất cụ thể quy định liên quan đến phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt sau sắp xếp bộ máy. Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội đã báo cáo với Bộ trưởng Bộ Nội vụ các phương án sau khi rà soát lại và sẽ lấy lại ý kiến của 34 tỉnh, thành.

Ông Tống Văn Lai cũng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát lại 2 loại phụ cấp này để chủ động xây dựng phương án phụ cấp mới cho địa bàn mới. Khi Bộ Nội vụ lấy ý kiến là có cơ sở thực tiễn, cơ sở khoa học để đề xuất mức phụ cấp phù hợp nhất./.