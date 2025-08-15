Khánh Hòa hỗ trợ chi phí về nhà ở, đi lại cho người lao động sau sáp nhập

Sáng 15/8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề thảo luận và thống nhất thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh thời gian tới.

Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất ban hành 2 nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở và hỗ trợ chi phí đi lại bằng tiền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh.

Sau khi sáp nhập, số cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Thuận (trước đây) chuyển công tác ra Trung tâm hành chính mới đặt tại tỉnh Khánh Hòa là khoảng 229 người thuộc đối tượng 1, trong đó có 97 người đủ điều kiện bố trí nhà ở công vụ.

Đối tượng 2 gồm có 2.005 người là cán bộ, công chức, viên chức tương tự như đối tượng 1 nhưng không thuộc diện được bố trí nhà ở công vụ.

Theo khoản 4, Điều 5, Quyết định số 11/2024/TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn diện tích và định mức trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ, tỉnh đề xuất xác định mức hỗ trợ (cho đối tượng 1) bằng tiền trên diện tích 60m2 nhà ở công vụ, mức hỗ trợ bằng tiền cho đối tượng 1 là 76.100 đồng/m2/người/tháng x 60m2.

Với đối tượng 2, theo điểm b, khoản 1, Điều 27 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, diện tích nhà ở xã hội tối thiểu là 25m2, tối đa là 70m2.

Qua khảo sát diện tích nhà ở xã hội ở thành phố Nha Trang, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất xác định mức hỗ trợ bằng tiền trên diện tích là 40m2. Theo đó, mức hỗ trợ bằng tiền cho đối tượng 2 là 76.100 đồng/m2/người/tháng x 40m2. Thời gian hỗ trợ cho cả hai đối tượng tối đa là 24 tháng.

Theo Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, dự kiến kinh phí hỗ trợ tối đa trong 2 năm cho cả hai nhóm đối tượng là trên 169 tỷ đồng. Nguồn kinh phí do ngân sách cấp tỉnh đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Việc cấp phát, sử dụng và quyết toán thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn hiện hành.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thống nhất ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí đi lại bằng tiền cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sử dụng phương tiện cá nhân di chuyển công tác từ 100 km trở lên, được hỗ trợ xăng xe 24 lít/người/tháng (quy ra tiền theo giá tại thời điểm thanh toán). Đối tượng đi xe công cộng theo lộ trình cố định được hỗ trợ 95.000 đồng/vé/lượt, số lượng 2 lượt/tuần. Thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng.

Dự kiến số cán bộ, công chức cấp tỉnh được bố trí về công tác tại đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp là 132 người (Khánh Hòa cũ 34 người, Ninh Thuận 98 người); số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Ninh Thuận chuyển công tác ra Trung tâm hành chính mới đặt tại Khánh Hòa (sau sắp xếp) không thuộc đối tượng được bố trí xe công vụ là 2.283 người.

Như vậy, tổng kinh phí hỗ trợ cả hai đối tượng trong hai năm là trên 44 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, cán bộ, công chức, viên chức phải chuyển đến nơi làm việc mới có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm chỗ ở phù hợp, dẫn đến tăng chi phí sinh hoạt, đặc biệt chi phí thuê nhà ở khu vực trung tâm hành chính mới.

Việc Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất ban hành hai nghị quyết trên là rất quan trọng, kịp thời góp phần ổn định tổ chức, hoạt động của bộ máy sau sắp xếp, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác, tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

