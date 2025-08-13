Tỉnh Khánh Hòa nỗ lực thu hút đầu tư từ các tập đoàn lớn của Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đến Hàn Quốc, sáng 12/8, tại thủ đô Seoul, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, dẫn đầu, đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn HD Hyundai - một trong những tập đoàn công nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đóng tàu và công nghiệp nặng.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Khánh Hòa có ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính; ông Hồ Xuân Ninh, Giám đốc Sở Công Thương. Phía Tập đoàn HD Hyundai có ông Kim Sung Joon, Tổng Giám đốc điều hành Công ty HD KSOE; ông Kim Hyung Kwan, Tổng Giám đốc điều hành Công ty HD Hyundai Mipo; cùng các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.

Tại cuộc gặp, ông Nghiêm Xuân Thành đã giới thiệu khái quát tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và định hướng phát triển của tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt sau khi sáp nhập địa giới hành chính.

Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh vai trò quan trọng của Công ty TNHH đóng tàu HD Hyundai Việt Nam (HVS) - một trong những dự án FDI tiêu biểu và thành công nhất của Hàn Quốc tại Việt Nam, với hơn 28 năm gắn bó tại khu vực Nam Vân Phong.

Ông khẳng định, Khánh Hòa luôn kiên định chủ trương tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, đồng hành cùng các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược như HD Hyundai, hướng tới phát triển lâu dài và bền vững.

Tỉnh Khánh Hòa định hướng đẩy mạnh kinh tế biển và phát triển công nghiệp, lấy Nam Vân Phong làm trọng điểm, đồng thời tập trung đầu tư hạ tầng, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, thu hút các dự án công nghệ cao và thân thiện với môi trường.

Về phía Tập đoàn HD Hyundai, lãnh đạo tập đoàn bày tỏ trân trọng sự hỗ trợ của tỉnh Khánh Hòa trong suốt thời gian qua, đồng thời cho biết đang nghiên cứu kế hoạch mở rộng nhà máy tại Nam Vân Phong nhằm tăng công suất đóng tàu và phát triển hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ ngành đóng tàu tại địa phương.

Mục tiêu của doanh nghiệp là tối ưu chuỗi cung ứng, nâng cao giá trị gia tăng, đồng thời mở ra cơ hội thu hút thêm nhiều doanh nghiệp vệ tinh tham gia. Đây là định hướng hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp của tỉnh, hứa hẹn tạo sức bật mới cho cả hai bên.

Trong cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi cởi mở, thẳng thắn về các dự án hợp tác tiềm năng, thống nhất tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên và phối hợp tháo gỡ khó khăn kịp thời cho các dự án đang triển khai.

Lãnh đạo tập đoàn HD Hyundai. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Buổi làm việc khép lại trong bầu không khí tin cậy, thiện chí, mở ra triển vọng về những thỏa thuận hợp tác cụ thể trong thời gian tới, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Khánh Hòa và HD Hyundai, cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc.

Sáng cùng ngày, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc với chủ đề “Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong kỷ nguyên mới” đã diễn ra với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, lãnh đạo cấp cao của các bộ, ngành, địa phương hai nước, cùng hơn 400 đại biểu là đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu. Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, tham gia đoàn công tác cấp cao của Việt Nam và cùng tham dự Hội nghị.

Diễn đàn ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước tới nay trong khuôn khổ các hoạt động xúc tiến kinh tế song phương Việt Nam-Hàn Quốc, với hơn 400 doanh nghiệp tham dự, bao gồm các tập đoàn kinh tế hàng đầu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hiệp hội ngành nghề cùng nhiều quỹ đầu tư quốc tế.

Sự hiện diện đông đảo này không chỉ phản ánh sức hút và tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nền kinh tế, mà còn cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc vào môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, cũng như cam kết đồng hành của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập sâu rộng.

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra lễ trao các biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước. Đặc biệt, UBND tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn SK Innovation Co., Ltd. ký thỏa thuận hợp tác phát triển Cụm Công nghiệp-Năng lượng Chuyên biệt (SEIC), bao gồm đầu tư xây dựng nhà máy điện LNG tại Khánh Hòa, phát triển hệ thống năng lượng phân tán (DER) và hạ tầng logistics liên quan LNG.

Dự án này, cùng với các dự án khác của SK dự kiến đầu tư sẽ tạo ra tác động kinh tế-xã hội tiềm năng lên tới khoảng 45 tỷ USD vào năm 2050 tại khu vực Nam Trung Bộ, bao gồm cả tỉnh Khánh Hòa.

Dự án cũng được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới cho phát triển công nghiệp năng lượng, nâng cao năng lực cung ứng điện và dịch vụ logistics của tỉnh, đồng thời góp phần thực hiện chiến lược chuyển dịch năng lượng sạch của Việt Nam./.

Việt Nam-Hàn Quốc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi xanh Việc ký kết các Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa NIC với Nextrans và GGGI mang ý nghĩa quan trọng, góp phần cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược mà lãnh đạo hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đã đề ra.