Việt Nam-Hàn Quốc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi xanh

Ngày 12/8, Việt Nam và Hàn Quốc đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược quan trọng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi xanh, tại thủ đô Seoul, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Hàn Quốc Kim Min-Seok. Sự kiện đánh dấu bước tiến ý nghĩa trong quan hệ đối tác song phương hai nước.

Các thỏa thuận hợp tác được trao trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc, do Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) và các cơ quan liên quan tổ chức, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hàn Quốc (ngày 10-13/8).

Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao sự hỗ trợ của Hàn Quốc trong việc xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) thuộc Bộ Tài chính Việt Nam, đặc biệt là Tập đoàn SK đã tài trợ kinh phí xây dựng và phát triển hệ sinh thái tại các cơ sở của NIC. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục chung tay, hỗ trợ Việt Nam tạo nên “kỳ tích sông Hồng” dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong sự kiện này, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Quỹ đầu tư Nextrans và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI).

Hợp tác giữa NIC và Quỹ đầu tư Nextrans tập trung vào ba mục tiêu chính là thúc đẩy một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động; Tạo điều kiện tiếp cận vốn đầu tư mạo hiểm quốc tế cho các startup Việt Nam, trong đó có việc phối hợp thành lập Quỹ Đổi mới sáng tạo; Nâng cao năng lực cho các nhà sáng lập, thành phần hệ sinh thái thông qua đào tạo, cố vấn và cơ hội tiếp xúc quốc tế.

Bên cạnh đó, thỏa thuận giữa NIC và GGGI hướng tới thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo gắn với tăng trưởng xanh, góp phần hiện thực hóa Chương trình Nghị sự 2030 và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Các lĩnh vực hợp tác cụ thể bao gồm: phát triển các ngành công nghiệp công nghệ khí hậu và khởi nghiệp xanh; Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ khí hậu (có ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kết nối đầu tư); Phát triển hệ sinh thái đầu tư hydro sạch tại Việt Nam; Thiết lập quan hệ đối tác số, kết nối nhà đầu tư và thị trường toàn cầu (tích hợp nền tảng Green Transition Lab của GGGI vào NIC); Các lĩnh vực khác thúc đẩy tăng trưởng xanh dựa trên đổi mới sáng tạo.

Những hợp tác này là sự tiếp nối các sáng kiến nổi bật mà NIC đã triển khai trong thời gian qua, như tổ chức các sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế (Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam, Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn, Diễn đàn Đầu tư và Đổi mới sáng tạo Việt Nam), xây dựng mạng lưới kết nối đầu tư mạo hiểm và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Việc ký kết các Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa NIC với Nextrans và GGGI mang ý nghĩa quan trọng, góp phần cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược mà lãnh đạo hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đã đề ra, mở ra những cơ hội thiết thực nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi xanh tại Việt Nam, vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung./.

Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác, hút đầu tư công nghệ cao Hiện tại, Hàn Quốc là đối tác FDI lớn nhất của Việt Nam với 93,8 tỷ USD vốn đăng ký còn hiệu lực, tài trợ ODA song phương lớn thứ hai đồng thời kim ngạch song phương năm 2024 đạt 81,5 tỷ USD.