Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố quyết định kỷ luật đối với nhiều cá nhân thuộc Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Khương Hạ sau hàng loạt vi phạm trong quản lý.

Bản tin 60s ngày 5/9/2025 gồm những nội dung sau:

Hà Nội cách chức Hiệu trưởng trường Khương Hạ sau hàng loạt sai phạm.

Quảng Ninh triệt phá đường dây chở người Trung Quốc vượt biên.

Danh tính thi thể người đàn ông được phát hiện trong đám cháy rừng.

Hà Nội yêu cầu xóa bỏ bãi xe dưới gầm cầu trước 30/10.

Giá vàng trong nước lập đỉnh mới, vượt 134 triệu đồng/lượng.

Tổng thống Trump cảnh báo có thể hành động nếu không hài lòng với Nga.

Mỹ cáo buộc Venezuela điều F-16 áp sát tàu chiến ở Caribe.

Triều Tiên khẳng định gắn bó chặt chẽ với Trung Quốc./.