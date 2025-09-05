Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Hà Nội: Cách chức Hiệu trưởng trường Khương Hạ sau hàng loạt sai phạm

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố quyết định kỷ luật đối với nhiều cá nhân thuộc Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Khương Hạ sau hàng loạt vi phạm trong quản lý.

Theo dõi VietnamPlus

Bản tin 60s ngày 5/9/2025 gồm những nội dung sau:

Hà Nội cách chức Hiệu trưởng trường Khương Hạ sau hàng loạt sai phạm.

Quảng Ninh triệt phá đường dây chở người Trung Quốc vượt biên.

Danh tính thi thể người đàn ông được phát hiện trong đám cháy rừng.

Hà Nội yêu cầu xóa bỏ bãi xe dưới gầm cầu trước 30/10.

Giá vàng trong nước lập đỉnh mới, vượt 134 triệu đồng/lượng.

Tổng thống Trump cảnh báo có thể hành động nếu không hài lòng với Nga.

Mỹ cáo buộc Venezuela điều F-16 áp sát tàu chiến ở Caribe.

Triều Tiên khẳng định gắn bó chặt chẽ với Trung Quốc./.

#hiệu trưởng trường khương hạ cách chức #chở người trung quốc vượt biên #cháy rừng phát hiện thi thể #bãi xe dưới gầm cầu #giá vàng miếng #trump #quan hệ triều tiên-trung quốc