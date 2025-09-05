Xã hội

Hơn 40 học sinh tiểu học ở Hưng Yên nhập viện sau bữa ăn bán trú

Sau bữa ăn trưa bán trú tại Trường Tiểu học An Mỹ, một cô giáo và 41 học sinh của trường này đã phải vào Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực (tỉnh Hưng Yên) nhập viện, cấp cứu.

Sơn Hải

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực (tỉnh Hưng Yên), đến chiều tối 5/9, hầu hết các trường hợp học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú đã tỉnh táo, chỉ còn một số học sinh có triệu chứng chướng bụng, rối loạn tiêu hóa.

Trường hợp nữ giáo viên vẫn phải đang nằm viện để tiếp tục được theo dõi sức khỏe.

Trước đó, từ chiều 3/9, sau bữa ăn trưa bán trú tại Trường Tiểu học An Mỹ (xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên), một cô giáo và 41 học sinh của trường này đã phải vào Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực (tỉnh Hưng Yên) nhập viện, cấp cứu.

Hầu như các học sinh vào viện đều có triệu chứng giống nhau như đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng. Một số học sinh còn bị sốt được theo dõi sát sao và truyền dịch.

Trường hợp nữ giáo viên bị nặng nhất, nhập viện từ khoảng 17 giờ ngày 3/9 với tình trạng quặn đau ở bụng, đến 21 giờ cùng ngày mới cắt được cơn đau.

Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực đã phải huy động thêm các kíp bác sỹ cấp cứu, điều dưỡng và sắp xếp giường bệnh cho giáo viên và các học sinh nằm theo dõi, điều trị.

Nhận được thông tin này, lực lượng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên đã sớm tới Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực xác minh, thu thập thông tin về sự việc.

Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực đang điều trị cho các trường hợp nói trên theo hướng rối loạn tiêu hóa và theo dõi ngộ độc thức ăn./.

