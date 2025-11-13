TP Hồ Chí Minh kiểm tra nghiêm ngặt sau vụ ngộ độc "bánh mỳ cóc cô Bích"

Liên quan vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi người tiêu dùng ăn bánh mỳ thương hiệu "bánh mỳ cóc cô Bích," ngày 13/11, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản trả lời báo chí, thông tin chi tiết về công tác điều tra và các biện pháp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Theo đó, nguyên liệu phổ biến trong món bánh mỳ như pate, thịt nguội, bơ, dưa chua... nếu không được bảo quản đúng cách sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, có thể dẫn đến ngộ độc. Do đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển và phân phối thực phẩm.

Sở An toàn thực phẩm Thành phố cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm tại phường, xã nâng cao nhận thức, kỹ năng tuyên truyền cho người dân và các hộ kinh doanh.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm tại cơ sở cũng sẽ được đẩy mạnh, đặc biệt ở nhóm thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn đường phố và các điểm kinh doanh nhỏ lẻ.

Theo thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 5/11, nhiều người có dấu hiệu đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt sau khi ăn bánh mỳ thương hiệu "bánh mỳ cóc cô Bích."

Tính đến 12 giờ ngày 12/11, đã ghi nhận 316 trường hợp rối loạn tiêu hóa sau khi ăn bánh mỳ tại hai cơ sở bánh mỳ cóc cô Bích. Trong đó, 252 người đã xuất viện, 64 người đang điều trị tại các bệnh viện của Thành phố.

Tình trạng sức khỏe của các nạn nhân hiện cơ bản ổn định. Chỉ có một trường hợp nặng đang điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Nạn nhân trên có nhiều bệnh nền như viêm phổi, tăng huyết áp, rung nhĩ và đã được cai máy thở, rút ống nội khí quản, hiện tiếp tục thở oxy qua mũi.

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của các nạn nhân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận sự hiện diện của vi khuẩn Salmonella enteritidis và Salmonella spp, là những tác nhân có thể gây ngộ độc thực phẩm. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các bệnh viện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố phối hợp với Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tiếp tục nuôi cấy vi sinh, giải trình tự gene các chủng vi khuẩn phân lập được nhằm xác định rõ nguồn gốc, nguyên nhân và các yếu tố liên quan đến chùm ca bệnh này.

Cũng trong văn bản phản hồi báo chí, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn luôn được thực hiện thường xuyên và nghiêm ngặt.

Hằng năm, Sở tiến hành kiểm tra định kỳ theo kế hoạch đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Khi có dấu hiệu vi phạm, sự cố hoặc phản ánh liên quan đến an toàn thực phẩm, Sở sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm theo quy định.

Các hoạt động này nhằm bảo đảm tính chủ động trong phòng ngừa, đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Đối với các vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, Sở phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế Thành phố trong việc tiếp nhận thông tin, điều tra và xử lý.

Ngay khi có sự cố, Sở yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh rà soát, thống kê số lượng nạn nhân có liên quan; đồng thời khẩn trương thành lập Đoàn điều tra, phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường, xã và các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc theo đúng quy định tại Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT về "Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm."

Thời gian tới, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và giám sát chặt chẽ hơn hoạt động kinh doanh thực phẩm, nhất là trong giai đoạn thời tiết thay đổi thất thường, nguy cơ ngộ độc thực phẩm gia tăng./.

