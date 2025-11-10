Vụ ngộ độc bánh mỳ cô Bích: Cơ sở kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm khi được kiểm tra

Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ mua tại tiệm bánh mỳ cô Bích, sáng 10/11, Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đến nay đã ghi nhận 235 trường hợp phải nhập viện cấp cứu tại 13 bệnh viện.

Trong số đó, đã có 139 trường hợp được xuất viện, theo dõi ngoại trú, hiện vẫn còn 96 trường hợp đang tiếp tục điều trị nội trú.

Cụ thể, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 131 ca, hiện còn 23 ca đang điều trị nội trú. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiếp nhận 26 ca, hiện còn 13 trường hợp đang tiếp tục điều trị nội trú.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định từ ngày 7/11 đến nay tiếp nhận 52 trường hợp và hiện đang điều trị nội trú cho 34 ca; trong đó, đáng chú ý, có 1 trường hợp nặng phải điều trị hồi sức tích cực và thở máy do suy hô hấp, viêm phổi vì có bệnh nền.

Bệnh viện quốc tế Becamex tiếp nhận 9 ca đang điều trị nội trú và chưa ghi nhận trường hợp nặng. Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây tiếp nhận 7 ca và đang điều trị nội trú.

Ngoài ra, các bệnh viện khác như Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn, Bệnh viện Nhân dân 115… cũng tiếp nhận 1-2 trường hợp nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mỳ tại tiệm bánh mỳ cô Bích ở cả 2 cơ sở.

Hầu hết các trường hợp nhập viện cấp cứu đều có dấu hiệu nôn, sốt, đau bụng, tiêu chảy. Sức khỏe các nạn nhân nhập viện hiện đa số ổn định.

Kết quả lấy máu của một nạn nhân điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định dương tính với Salmonella - vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiêu hóa.

Sau khi vụ việc xảy ra, hai cơ sở của tiệm bánh mỳ cô Bích đều tạm ngừng hoạt động, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh bánh mỳ cô Bích.

Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh đã tạm ngừng hoạt động; các loại thực phẩm gồm chả lụa, thịt nguội, pate, trứng, rau, ớt, dưa leo… đều có hóa đơn chứng từ nguồn gốc rõ ràng. Cơ sở có trang bị tủ lạnh để bảo quản thực phẩm, có sổ ghi chép nhập, xuất hàng hóa.

Dụng cụ chế biến, bảo quản đảm bảo vệ sinh; khu vực chế biến có mái che, có biện pháp che chắn côn trùng và động vật gây hại. Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong các tủ đựng thực phẩm để phục vụ công tác xác minh và điều tra.

Vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

