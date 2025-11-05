Giảm thiểu nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể

Ngày 5/11, Bộ Y tế thông tin đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể.

Theo Bộ Y tế, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương đã tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra, xử lý nhiều vụ việc vi phạm quy định pháp luật của các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể.

Tuy nhiên, vẫn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, đặc biệt là bữa ăn bán trú cho học sinh các cơ sở giáo dục và các bữa ăn ca cho người lao động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Trong bối cảnh việc cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh các cơ sở giáo dục khá phổ biến và đa dạng dưới nhiều hình thức khác nhau như tự tổ chức bếp ăn tại chỗ, mua suất ăn sẵn do đơn vị khác cung cấp hoặc hợp đồng với các doanh nghiệp để tổ chức bếp ăn, cùng với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố xung quanh trường học thu hút đông đảo học sinh… là thách thức không nhỏ cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường.

Bộ Y tế đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ban chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tập trung triển khai một số nội dung thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 13/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế về quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố…

Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; trong đó bảo đảm các bếp ăn tại các trường học, bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp/khu chế xuất, bếp ăn tại các cơ sở y tế, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố phải được kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, được phân công, phân cấp quản lý đầy đủ, bảo đảm không để sót, không để cơ sở không bảo đảm an toàn thực phẩm được hoạt động.

Các đơn vị có liên quan tăng cường công tác liên ngành trong thanh, kiểm tra, hậu kiểm, nhất là ngành Y tế-Giáo dục, phối hợp với các Ban quản lý khu công nghiệp/khu chế xuất, Ban giám hiệu nhà trường, Lãnh đạo các cơ sở y tế trong giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định an toàn thực phẩm từ nguồn gốc thực phẩm; Quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận thực phẩm, kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp/khu chế xuất, bếp ăn trường học...

Bộ Y tế yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm, biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm phù hợp với từng đối tượng (công nhân, học sinh, sinh viên, cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm, nhân viên nhà trường...), chú ý về vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm an toàn thực phẩm trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm.

Bộ Y tế cũng yêu cầu nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, đặc biệt là Ban quản lý các khu công nghiệp/khu chế xuất, Ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các cơ sở y tế để bảo đảm sản xuất, kinh doanh thực phẩm bền vững và có trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng; biểu dương các cơ sở bếp ăn tập thể, cung cấp suất ăn sẵn chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Các đơn vị y tế trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng các phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, hóa chất; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho lực lượng chuyên môn trong việc khám, cấp cứu và điều trị; xử lý, kịp thời khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra./.

