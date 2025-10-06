WHO: 420.000 ca tử vong mỗi năm do thực phẩm không an toàn

Ngày 6/10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, mỗi năm có 600 triệu ca bệnh và 420.000 ca tử vong liên quan đến mất an toàn thực phẩm, với 30% số ca tử vong do thực phẩm xảy ra ở trẻ em dưới 5 tuổi. Con số này được cho là vẫn chưa phản ánh đúng thực tế.

WHO cho biết các bệnh lây truyền qua thực phẩm có thể phòng ngừa được. Theo đó, cần có những dự liệu đáng tin cậy về gánh nặng từ các bệnh này để thu hút sự chú ý của công chúng và huy động nguồn lực để phòng ngừa các bệnh lây truyền qua thực phẩm.

WHO cũng cho biết sẽ công bố một một báo cáo đầy đủ trong năm 2025 về gánh nặng toàn cầu từ các bệnh do thực phẩm gây ra, trong đó cập nhật số liệu về tỷ lệ mắc, tỷ lệ tử vong và gánh nặng bệnh tật toàn cầu.

Các cơ sở dữ liệu cơ bản sẽ được cập nhật thường xuyên sau đó, theo đúng Nghị quyết 73.5 của Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA73.5).

Cùng ngày tại Hàn Quốc, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm công bố số liệu cho thấy tổng cộng 7.884 ca ngộ độc thực phẩm đã được ghi nhận trong 8 tháng đầu của năm 2025, cao hơn mức 7.624 ca ghi nhận trong cả năm ngoái.

Về tác nhân gây bệnh, norovirus chiếm tỷ lệ lớn nhất với 2.308 ca (29,3%), tiếp theo là salmonella với 825 ca (10,5%).

Sự gia tăng các trường hợp ngộ độc đặc biệt được ghi nhận tại các bếp ăn tập thể, như trường học và trung tâm chăm sóc trẻ em. Số ca mắc ở các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông là 2.066 ca trong 8 tháng, tăng 39% so với 1.482 ca của cả năm ngoái.

Số ca nhiễm bệnh tại các trung tâm chăm sóc trẻ em đã tăng hơn 17 lần, từ 47 lên 810 ca trong cùng kỳ, trong khi số ca nhiễm bệnh ở trường mẫu giáo tăng hơn ba lần từ 112 lên 370 ca.

Các chuyên gia cho biết sự gia tăng mạnh này có liên quan chặt chẽ đến nhiệt độ cực đoan. Theo báo cáo của Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI), nhiệt độ tăng trung bình 1 độ C sẽ làm tăng khoảng 47% số ca nhiễm salmonella.

Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm có thể tăng đáng kể do biến đổi khí hậu và kêu gọi chính phủ cần chuẩn bị các biện pháp an toàn thực phẩm toàn diện để ứng phó với biến đổi khí hậu./.

