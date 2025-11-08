Vụ ngộ độc tại TP Hồ Chí Minh: Một ca nặng, một thai phụ nguy cơ sinh non

Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ, theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đến chiều 8/11, cơ quan chức năng đã ghi nhận 162 trường hợp nhập viện tại 6 bệnh viện trên địa bàn.

Đáng chú ý, có một trường hợp nặng phải nằm ở Khoa Hồi sức tích cực và một thai phụ có nguy cơ sinh non.

Theo đó, Bệnh viện Quân y 175 ghi nhận 100 trường hợp nhập viện cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ghi nhận 20 trường hợp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận 36 trường hợp, Bệnh viện Bình Dân 1 trường hợp, Bệnh viện Mỹ Đức (Tân Bình) 1 trường hợp, Bệnh viện Quốc tế Becamex 5 trường hợp. Hiện đã có 105 trường hợp xuất hiện, 57 ca tiếp tục theo dõi, điều trị nội trú.

Phần lớn các nạn nhân khởi phát với các triệu chứng buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, sốt, mệt mỏi, mức độ biểu hiện khác nhau.

Trong số các trường hợp nhập viện, có một trường hợp nặng đang phải theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và một thai phụ dọa sinh non đang điều trị tại Bệnh viện Mỹ Đức (Tân Bình).

Kết quả ban đầu từ mẫu cấy máu của một nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận dương tính với Salmonella - vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiêu hóa.

Khai thác thông tin từ các nạn nhân nhập viện cấp cứu cho thấy các trường hợp này đã mua và sử dụng bánh mỳ tại tiệm bánh mỳ cóc Cô Bích ở cả 2 cơ sở gồm: cơ sở 1 có địa chỉ 112A đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông; cơ sở 2 có địa chỉ 363 đường Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung.

Sau khi vụ việc xảy ra, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra hai cơ sở Bánh mỳ cóc Cô Bích.

Cơ sở Bánh mỳ cóc Cô Bích ở 112A Nguyễn Thái Sơn có đăng ký kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 41M8041520 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp ngày 7/5/2020; Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm số 327/2017/XNKT-YTDPHM ngày 11/4/2017 của Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hóc Môn với ngành nghề kinh doanh là bán bánh mỳ. Chủ cơ sở là bà Lý Nguyễn Ngọc Bích Vân.

Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh đang tạm ngưng hoạt động, có 2 lao động thường xuyên. Các loại thực phẩm gồm chả lụa, thịt nguội, pate, trứng, rau, ớt, dưa leo… đều có hóa đơn chứng từ nguồn gốc rõ ràng.

Cơ sở có trang bị tủ lạnh để bảo quản thực phẩm, có sổ ghi chép nhập, xuất hàng hóa. Dụng cụ chế biến, bảo quản đảm bảo vệ sinh; khu vực chế biến có mái che, có biện pháp che chắn côn trùng và động vật gây hại.

Đoàn kiểm tra đã niêm phong các tủ đựng thực phẩm để phục vụ công tác xác minh và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Còn cơ sở 2 Bánh mỳ cóc Cô Bích ở 363 Lê Quang Định đã ngưng hoạt động từ sáng 7/11. Theo điều tra, cơ sở này chỉ là một chiếc xe đẩy bán trên vỉa hè và đã hoạt động được hơn 1 năm.

Các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xác định nguyên nhân vụ việc./.

