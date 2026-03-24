Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 3 ca tử vong do tay chân miệng đầu tiên năm 2026​

Ngày 24/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), số ca bệnh tay chân miệng trên địa bàn đang gia tăng nhanh chóng và đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong từ đầu năm 2026 đến nay.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trong tuần 11 (từ ngày 9/3 đến ngày 15/3), trên địa bàn ghi nhận 837 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng 97,1% so với trung bình 4 tuần trước (424 ca) và tăng 241,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Tích luỹ từ đầu năm 2026 đến nay, toàn Thành phố ghi nhận gần 7.300 ca mắc tay chân miệng. Đáng chú ý, trong tuần 11 ghi nhận 2 trường hợp tử vong do tay chân miệng, cộng thêm 1 ca tử vong trước đó, Thành phố đã có 3 trường hợp tử vong do bệnh truyền nhiễm này.

Tính riêng trong tuần 11, Thành phố Hồ Chí Minh có 117/168 phường, xã, đặc khu có số ca mắc tăng so với trung bình 4 tuần trước; trong đó 37/168 phường, xã, đặc khu có số ca mắc tăng ở mức báo động.

Thành phố cũng ghi nhận 30 ổ dịch trường học, 49 ổ dịch trong cộng đồng. Có một số địa phương có số ca mắc tăng như xã Hồ Tràm ghi nhận 4 ổ dịch tay chân miệng.

Về tình hình tiếp nhận điều trị các ca bệnh từ tỉnh khác, trong tuần 11, các bệnh viện trên địa bàn tiếp nhận 138 ca tay chân miệng từ các tỉnh khác điều trị, chiếm 20,6% tổng số ca bệnh. Đến nay đã ghi nhận 8 ca nặng, trong đó 6 ca là bệnh nhân chuyển đến từ tỉnh khác đến (chiếm 75%).

Theo lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố là địa phương tiếp nhận và điều trị số lượng lớn bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm từ các tỉnh, thành khác, đặc biệt là các trường hợp nặng. Điều này tạo áp lực đáng kể lên hệ thống điều trị của thành phố, nhất là các bệnh viện tuyến cuối.

Trong thời gian tới, ngành y tế cần tiếp tục tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý ổ dịch kịp thời và đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh tại cộng đồng, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục mầm non và nhóm trẻ gia đình.

Song song đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức lấy mẫu giám sát tác nhân gây bệnh tay chân miệng, bao gồm lấy mẫu tất cả các ca bệnh có phân độ lâm sàng từ 2B trở lên.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố cũng đã lấy 25 mẫu xét nghiệm, ghi nhận 6 ca bệnh dương tính với virus EV71 (Enterovirus 71) – chủng virus gây nên các biến chứng nặng ở bệnh nhân tay chân miệng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố yêu cầu các phường/xã tiếp tục tăng cường giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng ở các tuyến; giám sát tác nhân gây bệnh; quản lý, cập nhật và rà soát ca bệnh, ổ dịch trên hệ thống phần mềm theo quy định./.

