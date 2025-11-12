Chùm ca ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ cóc cô Bích: Làm rõ nguyên nhân

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tính đến 12 giờ ngày 12/11 đã ghi nhận 316 trường hợp rối loạn tiêu hóa sau khi ăn bánh mỳ tại Tiệm bánh mỳ cóc cô Bích ở cả 2 cơ sở.

Trong số 316 trường hợp đến khám và điều trị, đã có 252 ca xuất viện; còn 64 ca đang điều trị tại các bệnh viện ở Thành phố. Tình trạng sức khỏe các nạn nhân tạm ổn định, chỉ có 1 trường hợp nặng đang điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nguyên nhân chính do bệnh nền (viêm phổi, tăng huyết áp, rung nhĩ).

Người này đã cai máy thở, rút ống nội khí quản, tiếp tục thở ôxy mũi.

Về tác nhân gây ngộ độc, kết quả xét nghiệm từ các mẫu bệnh phẩm của nạn nhân điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận có vi khuẩn Salmonella enteritidis và Salmonella spp.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các bệnh viện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố tiếp tục phối hợp với Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tiến hành thực hiện xét nghiệm nuôi cấy vi sinh và giải trình tự gene các chủng phân lập được để làm rõ nguyên nhân và các yếu tố liên quan đến chùm ca ngộ độc thực phẩm này.

Trước đó, từ ngày 5/11, nhiều người có dấu hiệu đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt sau khi ăn bánh mỳ thương hiệu "bánh mỳ cóc cô Bích."

Hiện cơ sở của bánh mỳ cóc cô Bích tại 112A đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông và chi nhánh 2 tại 363 đường Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung đã tạm dừng hoạt động. Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã lấy mẫu thực phẩm tại cả 2 cơ sở đưa đi kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân.

Trong khi vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ chưa tìm được nguyên nhân thì ngày 10/11, có 50 lao động của Công ty Cổ phần Eternal Prowess Việt Nam, địa chỉ số 2969-2971 Quốc lộ 1A, Khu phố 13, phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh) phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng buồn nôn, đau bụng, ban da đỏ, ngứa mặt... sau khi ăn bữa trưa tại công ty. Hiện hầu hết những người này đã được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Điều tra sơ bộ ban đầu cho thấy Công ty Cổ phần Eternal Prowess Việt Nam cung cấp 410 suất ăn cho người lao động vào trưa 10/11. Các suất ăn do công ty ký hợp đồng với một doanh nghiệp khác theo hình thức tổ chức bếp ăn tại doanh nghiệp và có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đang xác minh, điều tra lấy mẫu phân tích gửi kiểm nghiệm để tìm nguyên nhân vụ việc./.

Vụ ngộ độc bánh mỳ cô Bích: Bộ Y tế vào cuộc Thành phố Hồ Chí Minh điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân.