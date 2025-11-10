Vụ ngộ độc bánh mỳ cô Bích: Bộ Y tế vào cuộc

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc làm 235 trường hợp phải nhập viện cấp cứu tại 13 bệnh viện sau khi ăn bánh mỳ ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10/11, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Văn bản của Cục An toàn thực phẩm cho biết Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin ngày 7/11/2025 trên địa bàn phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận một số người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ.

Sau bữa ăn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, sốt cao... và lần lượt được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cục An toàn thực phẩm đã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu có báo cáo nhanh về diễn biến vụ ngộ độc, theo dõi sát tình hình và triển khai các giải pháp để bảo đảm sức khỏe cho người bị ngộ độc và ngăn ngừa các vụ việc tương tự xảy ra.

Cùng đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng; tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Để phòng ngừa các vụ việc tương tự xảy ra, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 2633/BYT-ATTP ngày 30/4/2025 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm; Công văn số 7598/BYT-ATTP ngày 20/10/2025 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể và Công văn số 271/ATTP-NĐTT ngày 18/02/2025 của Cục An toàn thực phẩm về việc bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn năm 2025.

Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm; tuyên truyền cho người dân trong việc lựa chọn thực phẩm cũng như các cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người.

Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm này, sáng 10/11, Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đến nay đã ghi nhận 235 trường hợp phải nhập viện cấp cứu tại 13 bệnh viện; trong số đó có 139 trường hợp đã được xuất viện, theo dõi ngoại trú, hiện vẫn còn 96 trường hợp đang tiếp tục điều trị nội trú.

Hầu hết các trường hợp nhập viện cấp cứu đều có dấu hiệu nôn, sốt, đau bụng, tiêu chảy.

Sức khỏe các nạn nhân nhập viện hiện đa số ổn định. Kết quả cấy máu của một nạn nhân điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định dương tính với Salmonella - vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiêu hóa./.

Vụ ngộ độc bánh mỳ cô Bích: Cơ sở kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm khi được kiểm tra Sau khi vụ việc xảy ra, hai cơ sở của tiệm bánh mỳ cô Bích đều tạm ngừng hoạt động, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh bánh mỳ cô Bích.