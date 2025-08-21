Lâm Đồng: Hai người bị ngộ độc do ăn cá nóc

Chiều 21/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết, sau khi được cấp cứu tích cực, 2 bệnh nhân bị ngộ độc cá nóc trước đó đã được cứu sống và qua cơn nguy kịch.

Cả hai được chuyển ra Khoa Nội để tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Trước đó, chiều ngày 20/8, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiếp nhận 2 vợ chồng là bà T.T.H. (47 tuổi) và ông L.H. (43 tuổi) trú tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng nhập viện trong tình trạng tê môi, tê lưỡi, nôn ói, sùi bọt mép. Riêng người chồng có thêm triệu chứng liệt tay, chân.

Theo lời kể của bà H., trưa ngày 20/8, hai vợ chồng cùng một người bạn đã ăn cá nóc gạo um bún. Cả 2 vợ chồng đều bị ngộ độc, trong khi người bạn ăn cùng vẫn bình thường. Trước đây, bà đã ăn vài lần cá nóc gạo um bún.

Hiện tại, ông H. đã cử động được tay, chân. Bà H. sức khỏe dần ổn định, dự kiến có thể xuất viện sớm hơn vài ngày so với chồng.

Theo các bác sỹ, một số loài cá nóc có chứa độc tố tetrodotoxin-một loại độc cực mạnh, không bị phá hủy bởi nhiệt độ khi nấu chín, có thể gây tê liệt cơ, ngừng thở và tử vong nhanh chóng nếu không được xử lý kịp thời.

Người dân tuyệt đối không nên đánh bắt, mua bán, chế biến hoặc sử dụng cá nóc dưới bất kỳ hình thức nào. Đặc biệt lưu ý trong mùa đánh bắt cao điểm, cần thận trọng khi phân biệt các loại cá biển để tránh nhầm lẫn nguy hiểm.

Ngành Y tế khuyến cáo khi phát hiện người có dấu hiệu ngộ độc sau khi ăn cá (tê môi, tê tay chân, buồn nôn, khó thở...), cần đưa người bị ngộ độc đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được cấp cứu kịp thời; tuyệt đối không điều trị bằng các biện pháp truyền miệng./.

