Gia Lai: Hơn 120 người nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa tiệc tân gia

Ngày 30/8, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Ia Hiao, Trung tâm Y tế Phú Thiện và Trung tâm Y tế Ayun Pa làm rõ vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể tại gia đình ông Ksor Đối, thôn Chrôh Ponan, xã Ia Hiao.

Ngay trong đêm 29/8, đội ngũ y, bác sỹ tích cực điều trị cho các nạn nhân nghi ngộ độc.

Hiện còn 3 trường hợp đang có dấu hiệu sốt và được theo dõi, điều trị. Các trường hợp còn lại sức khỏe đã ổn định.

Ngành chức năng đã yêu cầu hộ kinh doanh cung cấp thực phẩm cho bữa tiệc ngừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Theo xác minh ban đầu, vào lúc 11 giờ ngày 28/8, gia đình ông Ksor Đối tổ chức tiệc tân gia với khoảng 220 khách tham dự.

Thực đơn gồm nhiều món như bánh bao, chả lá, thịt nướng, cháo ram, bò nhúng khổ qua, gà quay mật ong, heo xào sả ớt, gỏi bắp bò, xôi song hỷ, hải sản, bia, nước ngọt...

Đến 18 giờ cùng ngày, nhiều khách có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, sốt. Sau đó, hàng chục người khác cũng xuất hiện triệu chứng tương tự.

Khoảng 16 giờ 25 phút ngày 29/8, Trung tâm Y tế Phú Thiện tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên. Đến 21 giờ 30 phút, Trung tâm Y tế Phú Thiện tiếp nhận thêm 59 ca và Trung tâm Y tế Ayun Pa tiếp nhận 70 ca.

Tổng cộng có 129 bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt, tiêu chảy, đi cầu phân lỏng nhiều lần tại Trung tâm này./.

