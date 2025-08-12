Vụ 29 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm ở Hưng Yên: Đề nghị dừng cung cấp suất ăn

Qua điều tra, xác minh thông tin nghi ngộ độc thực phẩm tại Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn TOYODA GOSEI (Khu công nghiệp Tiền Hải, xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên), Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên đã đề nghị Công ty Cổ phần Du lịch và Thực phẩm Sao Việt dừng cung cấp suất ăn tại bếp ăn tập thể Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn TOYODA GOSEI khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Trong thời gian chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu nước uống, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh yêu cầu Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn TOYODA GOSEI tạm dừng việc sử dụng nước uống đóng chai của Công ty Trách nhiệm hữu hạn NGK Thành Công Tiền Hải và có phương án sử dụng nước uống cho công nhân phù hợp nhất.

Đồng thời, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn NGK Thành Công Tiền Hải rà soát lại toàn bộ quy trình sản xuất, chú trọng chất lượng nguồn nước và vệ sinh toàn bộ khu vực sản xuất, súc rửa bình đựng nước đảm bảo chất lượng nước uống đóng chai an toàn đến tay người tiêu dùng, đồng thời thực hiện đúng quy định của pháp luật về ghi nhãn sản phẩm.

Công ty Cổ phần Du lịch và Thực phẩm Sao Việt và Công ty trách nhiệm hữu hạn NGK Thành Công Tiền Hải phải nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật.

Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn TOYODA GOSEI cần phối hợp với Trung tâm Y tế Tiền Hải phun khử khuẩn khu vực chế biến, chia suất ăn, nhà ăn và khu vực xung quanh bếp ăn tập thể của công ty.

Ủy ban Nhân dân xã Ái Quốc phối hợp giám sát các cơ sở thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 7 và sáng 8/8, có 29 người đến khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tiền Hải (xã Ái Quốc) với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, đi ngoài nhiều lần, phân lỏng.

Tất cả 29 ca bệnh này đều là công nhân của Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn TOYODA GOSEI và đều liên quan đến bữa ăn trưa ngày 7/8 tại Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn TOYODA GOSEI.

Thực đơn bữa trưa hôm đó, gồm: thịt gà rang lá chanh, chả mỡ, đậu tẩm hành, bắp cải muối chua, canh bí xanh hầm xương, củ đậu.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn NGK Thành Công Tiền Hải là đơn vị cung cấp nước uống, còn Công ty Cổ phần Du lịch và Thực phẩm Sao Việt là đơn vị chế biến, cung cấp suất ăn cho công nhân tại bếp ăn tập thể của Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn TOYODA GOSEI.

Đến ngày 11/8, toàn bộ 29 bệnh nhân trên đã xuất viện./.

