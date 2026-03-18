TP Hồ Chí Minh yêu cầu gộp gói thầu, tăng tốc dự án cầu đường Nguyễn Khoái

Trong buổi kiểm tra thực địa dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái, chiều 18/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu địa phương và các đơn vị liên quan đẩy nhanh thủ tục, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng Sáu.

Cùng với đó, chủ đầu tư xem xét gộp các gói thầu xây lắp để tránh dàn trải, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đây là dự án kéo dài nhiều năm của Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm 2023, Hội đồng Nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư, với thời gian, tiến độ thực hiện giai đoạn 2016-2028.

Dự án có tổng mức đầu tư 3.725 tỷ đồng; trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật 1.392 tỷ đồng và chi phí xây dựng khoảng 1.619 tỷ đồng.

Chiều dài tuyến khoảng 1.160m, với điểm đầu trên đường Hoàng Trọng Mậu (phường Tân Hưng) và điểm cuối giao với đường Võ Văn Kiệt (phường Cầu Ông Lãnh).

Dự án xây dựng hệ thống cầu vượt kết nối từ Quận 7 cũ (nay là phường Tân Hưng) qua Quận 1 cũ (nay là phường cầu Ông Lãnh), vượt kênh Tẻ và rạch Bến Nghé, với tổng chiều dài khoảng 2.576m bao gồm các cầu nhánh.

Dự án cũng xây dựng cải tạo, mở rộng đường Võ Văn Kiệt về phía rạch Bến Nghé dài khoảng 863m; cùng hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cây xanh, hệ thống hào kỹ thuật, kè và tổ chức giao thông phù hợp theo quy mô.

Khu vực cuối đường Nguyễn Khoái tại phường Vĩnh Hội (Quận 4 cũ), sẽ có các nhánh cầu vượt rạch Bến Nghé qua phường Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ). (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Sau khi nghe báo cáo tổng thể phân chia các gói thầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng, dự án chia 8 gói thầu xây lắp là khá nhiều.

Việc có nhiều nhà thầu cùng tham gia có thể khiến công tác phối hợp triển khai không đồng bộ, ảnh hưởng tiến độ chung của dự án.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố, với gói thầu đã ký hợp đồng có thể giữ nguyên, còn phần chưa triển khai cần tính toán gom lại theo hình thức tổng thầu. Giải pháp này giúp Thành phố quản lý một đầu mối để hiệu quả hơn trong thi công.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cũng lưu ý chủ đầu tư nghiên cứu lựa chọn phương án thi công khu vực đường Nguyễn Khoái (hiện hữu) cho phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân và đẩy nhanh tiến độ dự án.

Báo cáo tại công trường, ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Ban Giao thông cho biết, trước đây dự án được duyệt với quy mô kết nối Quận 7 và Quận 4 (cũ) với nhiều gói thầu ngay từ đầu.

Khi điều chỉnh năm 2023 với việc mở rộng kết nối sang Quận 1 (cũ), dự án vừa giữ các gói thầu cũ, đồng thời bổ sung thêm gói mới nên tăng thêm. Chủ đầu tư sẽ phối hợp các bên liên quan tính phương án gộp lại để thuận tiện triển khai.

Dự án có 8 gói thầu xây lắp. Hiện gói thầu xây lắp 2 (nhịp dẫn phía quận 7 cũ) khởi công vào tháng 12/2025 với phần triển khai đúc cấu kiện, đã đạt 50% khối lượng (hào kỹ thuật, hầm ga).

Trong khi đó, gói thầu xây lắp 4 (mở rộng phần đường Nguyễn Khoái) đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công trong tháng 3/2026 nếu được bàn giao 80% mặt bằng.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nghe báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư dự án. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Theo tiến độ của Ban Giao thông, trường hợp được giao toàn bộ mặt bằng đường Nguyễn Khoái trong quý 2/2026 và bàn giao mặt bằng trên đường Tôn Thất Thuyết trong quý 4/2026, toàn bộ công trình cầu đường Nguyễn Khoái dự kiến sẽ hoàn thành quý 2/2028.

Về bồi thường giải phóng mặt bằng, tổng dự án có 147 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 126 hộ dân và 21 tổ chức với diện tích thu hồi là hơn 8.288m2. Công tác này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Vĩnh Hội thực hiện.

Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hội cho biết, đến nay đã có 109/147 trường hợp đồng thuận, địa phương đã chi trả tiền cho 99 trường hợp (12 tổ chức và 87 hộ dân), đạt 67% tổng số trường hợp và đạt 55% tổng diện tích thu hồi.

Theo Ban Giao thông, khó khăn hiện nay là chưa hoàn tất thủ tục phê duyệt giá bán tái định cư và chưa kiểm định kết cấu cư xá Cảng số 13 Nguyễn Khoái phục vụ công tác bồi thường.

Ban Giao thông kiến nghị Sở Xây dựng và Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hội sớm phê duyệt giá bán nhà tái định cư, đồng thời thực hiện kiểm định chung cư cũ phục vụ bồi thường.

Ngoài ra, Chủ đầu tư cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hội bàn giao mặt bằng trong tháng 3/2026 để khởi công gói thầu xây lắp 4; Tổng công ty điện lực Thành phố phối hợp ngầm hóa lưới điện vào quý 2/2026 để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án./.

