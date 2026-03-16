Cao tốc Hậu Giang-Cà Mau: Tạm dừng khai thác từ ngày 16/3

Ngày 15/3, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thông báo tạm dừng khai thác tuyến chính dự án thành phần Hậu Giang-Cà Mau thuộc cao tốc Cần Thơ-Cà Mau (dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021–2025).

Trước đó, đoạn tuyến này được đưa vào khai thác tạm từ ngày 19/1. Sau gần hai tháng vận hành, tuyến đường đã phát huy hiệu quả, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời góp phần giảm ùn tắc trên Quốc lộ 1A và rút ngắn thời gian di chuyển từ Cần Thơ đến Cà Mau.

Tuy nhiên, một số hạng mục phụ trợ trên tuyến vẫn đang tiếp tục thi công. Để bảo đảm an toàn trước khi đưa vào khai thác chính thức, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận quyết định tạm dừng khai thác từ 13 giờ ngày 16/3 để hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Trong thời gian này, các phương tiện từ Cần Thơ đi Cà Mau có thể di chuyển theo tuyến cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang đến nút giao IC5 ra Quốc lộ 61, hoặc đi theo tuyến Quản Lộ-Phụng Hiệp và Quốc lộ 1A như trước./.