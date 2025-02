Tinh gọn bộ máy: Nhiều quyết định mới liên quan đến công tác cán bộ

Ngày 21/2, các ngành, địa phương đã tổ chức công bố các quyết định liên quan đến công tác cán bộ và sắp xếp bộ máy.

24 lãnh đạo Công an cấp phòng và tương đương tại Cao Bằng xin nghỉ hưu trước thời hạn

Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với các lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

Theo đó, 24 lãnh đạo cấp phòng, huyện có quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, gồm: 1 Trưởng Công an huyện, 10 Trưởng phòng và 13 Phó trưởng phòng.

Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí cho 24 đồng chí lãnh đạo cấp Phòng và tương đương. (Ảnh: Hoàng Tiến/TTXVN phát)

Trong số này, 14 người còn thời gian công tác dưới 30 tháng, 10 người còn thời gian công tác từ 30 đến dưới 60 tháng, với khoảng thời gian công tác dài nhất là 57 tháng và ngắn nhất 13 tháng. Đặc biệt, có 6 người đã cống hiến trên 40 năm trong lực lượng Công an nhân dân.

Quyết định nghỉ hưu được triển khai theo Đề án của Bộ Công an về “Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới” và nhằm chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp trong Công an tỉnh.

Sau khi được phổ biến chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, các lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện tình nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu và sự cống hiến lớn lao trong công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của ngành.

Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các lãnh đạo cấp phòng, huyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Ban Giám đốc Công an tỉnh mong muốn, dù đã nghỉ hưu, các đồng chí tiếp tục đóng góp kinh nghiệm quý báu và tham gia vào các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

Việc triển khai chủ trương tinh gọn bộ máy của Bộ Công an là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

Thời gian tới, Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác và sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Trà Vinh công bố nghị quyết thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh

Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thành lập 6 cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và công tác cán bộ.

Trao quyết định thành lập Sở Nội vụ trên cơ sở hợp nhất Sở Nội vụ và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh. (Ảnh Thanh Hòa/TTXVN)

Theo đó, 6 sở được thành lập gồm: Tài chính; Xây dựng; Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Môi trường; Nội vụ; Dân tộc và Tôn giáo.

Các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng phân công, bổ nhiệm cán bộ giữ các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc của các sở thành lập mới. Cụ thể, sau khi hợp nhất, ông Nguyễn Văn Phương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Giám đốc Sở Tài chính; ông Dương Văn Ni, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng; ông Phạm Minh Truyền, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục giữ chức Giám Sở Khoa học và Công nghệ; ông Trần Trường Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Dương Hiền Hải Đăng tiếp tục giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ; ông Kiên Ninh, Trưởng Ban Dân tộc giữ chức vụ Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ cấp thiết nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, giảm sự chồng chéo, trùng lặp trong chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đồng thời tiết kiệm ngân sách nhà nước và cải thiện chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần đưa đất nước phát triển.

Sau khi sắp xếp, tinh gọn, Ủy ban Nhân dân tỉnh có 13 cơ quan chuyên môn; giảm 5 cơ quan so với trước. Bên cạnh 6 cơ quan thành lập mới, 7 cơ quan chuyên môn còn lại (Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ từ các cơ quan liên quan hoặc chuyển giao một số chức năng, nhiệm vụ sang Công an tỉnh quản lý; một số cơ quan tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau thông qua Nghị quyết về sắp xếp tổ chức bộ máy

Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Kỳ họp lần thứ 18 (Chuyên đề) để thông qua một số nghị quyết quan trọng và thực hiện thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng hoa chúc mừng ông Phan Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Tại kỳ họp, đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu ông Phan Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, với 100% đại biểu có mặt tán thành; đồng thời miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Hoàng Vũ.

Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Tiến Hải, do được Bộ Chính trị điều động, phân công làm công tác khác.

Tại Kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 12 nghị quyết về điều hành phát triển kinh tế - xã hội, pháp chế và sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, gồm: Nghị quyết về điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Cà Mau năm 2025; Nghị quyết về việc đổi tên các khóm trên địa bàn Phường 2 thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; 4 nghị quyết trên lĩnh vực kinh tế-ngân sách và 6 nghị quyết về sắp xếp tổ chức bộ máy, thành lập các sở, ngành thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Theo đó, kỳ họp thống nhất việc hợp nhất Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng thành Sở Xây dựng; hợp nhất Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Môi trường; hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Khoa học và Công nghệ; hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính thành Sở Tài chính; hợp nhất Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ thành Sở Nội vụ; thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Theo ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI...; đặc biệt là năm Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ sẽ triển khai quyết liệt nhiều định hướng, chủ trương, giải pháp lớn để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, có tính lịch sử, dự báo tình hình thế giới và trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Đây nhiệm vụ là hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, linh hoạt, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt hơn nữa, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch mà Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Tỉnh ủy đã đề ra./.

Công bố quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy tại Hải Phòng và Bắc Kạn Chiều 21/2, Thành ủy Hải Phòng, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.