Công bố Quyết định về tổ chức bộ máy lực lượng Công an tỉnh Hà Nam

Ngày 27/2, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ Công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy của Công an tỉnh và các đơn vị.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, bỏ cấp trung gian, không tổ chức công an cấp huyện và tiếp nhận thêm 4 nhiệm vụ mới từ các sở, ngành, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy lần này là “nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là mệnh lệnh," là “cuộc cách mạng” để tổ chức bộ máy lực lượng công an nhân dân thật sự tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo đúng chủ trương của Đảng.

Công an tỉnh Hà Nam đã điều động, bố trí đối với 1.305 đồng chí, trong đó tăng cường 692 cán bộ về các phòng nghiệp vụ và 613 cán bộ về công an cấp xã (hiện biên chế ấn định cho công an cấp xã trung bình 12,79 biên chế/xã; biên chế công tác bố trí tại Công an cấp xã trung bình là 12,02 biên chế/xã, đạt mục tiêu Bộ Công an giao).

Biểu dương tinh thần tích cực, khẩn trương của toàn lực lượng Công an tỉnh trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, góp phần triển khai đúng tiến độ các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy yêu cầu Công an tỉnh nhanh chóng ổn định tổ chức; khẩn trương chỉ đạo triển khai ngay các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự; khẩn trương sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị để bảo đảm thực hiện đẩy đủ các chức năng nhiệm vụ mới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm công tác mới cần tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn; giữ vững, phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, nhấn mạnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới, trên cơ sở biên chế đã được ấn định, phân bổ, các đơn vị bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu công tác; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các phòng nghiệp vụ, Công an cấp xã sau khi tiếp nhận các nhiệm vụ mới.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác; quản lý chặt chẽ cán bộ chiến sỹ phòng ngừa sai phạm; chú trọng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, đảm bảo tiến độ triển khai các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến, trực tuyến toàn trình, không để gián đoạn nhiệm vụ, duy trì phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã tặng Bằng khen cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”./.

