Long An, BR-VT, Bình Thuận, Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ tinh gọn bộ máy

Ngày 27/2, các tỉnh Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu đã công bố các quyết định về các vị trí lãnh đạo cũng như các cán bộ gương mẫu, đi đầu xin nghỉ công tác trước tuổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả."

Các tỉnh Bình Thuận, Thanh Hóa cũng chuyển giao một số cơ sở, đơn vị về Công an tỉnh.

Long An: Hơn 170 người nghỉ trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh sách 172 đối tượng thực hiện chính sách, chế độ đối với người nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Các cơ quan Đảng, đoàn thể có 36 người, bao gồm cơ quan, tổ chức hành chính 27 người (trong đó 24 người nghỉ hưu trước tuổi và 3 người thôi việc ngay; đơn vị sự nghiệp 9 người, trong đó 5 người nghỉ hưu trước tuổi và 4 người thôi việc ngay).

Các cơ quan khối chính quyền gồm: 136 người bao gồm, các cơ quan, tổ chức hành chính 88 người (trong đó 74 người nghỉ hưu trước tuổi và 14 người thôi việc ngay); đơn vị sự nghiệp 48 người (trong đó 36 người nghỉ hưu trước tuổi và 12 người thôi việc ngay).

Trong số người nghỉ trên, về khối Đảng có 2 Phó trưởng Ban cấp tỉnh; 13 Phó trưởng Ban cấp huyện. Về chính quyền có 4 người giám đốc, phó giám đốc; gần 20 người là trưởng, phó trưởng phòng và tương đương cấp tỉnh; 32 người là trưởng, phó trưởng phòng và tương đương cấp huyện.

Các tỉnh thực hiện hỗ trợ thêm với cán bộ, người lao động xin nghỉ hưu trước tuổi Tỉnh Thái Bình quyết định hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc để sắp xếp tinh gọn bộ máy.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đề nghị các cơ quan, đơn vị có người nghỉ ban hành quyết định nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc thuộc thẩm quyền quản lý hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định theo quy định; chi trả kinh phí trợ cấp đối với các đối tượng thực hiện chính sách, chế độ.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Long An có trách nhiệm phối hợp giải quyết chế độ cho đối tượng thực hiện chính sách, chế độ sau khi có quyết định của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về thực hiện chế độ, chính sách đối với cá nhân hoặc theo thẩm quyền quản lý cán bộ.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 27/2, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh.

Cụ thể, Tỉnh ủy công bố 9 quyết định cho nghỉ công tác trước tuổi đối với các cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý gồm:

1. Ông Nguyễn Đình Trung (Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao);

2. Ông Đỗ Đình Quốc (Trưởng Ban Dân tộc);

3. Ông Huỳnh Bách Tiến (Phó Giám đốc Sở Nội vụ);

4. Ông Lê Thế Thời (Phó Giám đốc Sở Tài chính);

5. Bà Nguyễn Vân Anh (Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội);

6. Ông Trần Duy Tâm Thanh (Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ);

7. Ông Đặng Sơn Hải (Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ);

8. Ông Nguyễn Văn Ba (Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo);

9. Bà Huỳnh Thị Liên (Phó Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh).

Tỉnh ủy cũng điều động, chỉ định ông Trần Tuấn Lĩnh (Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy) giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Bà Rịa; điều động, bổ nhiệm ông Lê Hoàng Hải (Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh) giữ chức vụ Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Văn Tuấn (Bí thư Thành ủy Bà Rịa) giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn kết quả bầu bà Võ Ngọc Thanh Trúc (Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy) giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng công bố 45 quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc của 7 Sở mới thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập và các Trung tâm, Ban quản lý dự án trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Trước đó, cùng ngày, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức Kỳ họp thứ 26 về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ. Kết quả, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua việc sáp nhập, hợp nhất và thành lập các sở gồm: Xây dựng; Tài chính; Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Môi trường; Dân tộc và Tôn giáo. Riêng Sở Ngoại vụ sáp nhập vào Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông qua nội dung bãi nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với nguyên Giám đốc Sở Y tế là ông Phạm Minh An; thông qua Nghị quyết miễn nhiệm 9 vị trí ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với các ông, bà do nghỉ hưu, nghỉ công tác theo nguyện vọng (nghỉ hưu sớm), được điều động, bổ nhiệm công tác khác và tiến hành bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Chuyển giao cơ sở cai nghiện ma túy về Công an Bình Thuận

Chiều 27/2, tỉnh Bình Thuận tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về Công an tỉnh.

Việc chuyển giao được thực hiện theo tinh thần đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trao Quyết định chuyển giao cơ sở cai nghiện ma túy về Công an tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Tại Bình Thuận, hiện có 1 cơ sở điều trị nghiện ma túy đóng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc với quy mô 400 học viên, hiện đang điều trị nghiện ma túy bắt buộc cho 381 học viên.

Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh là đơn vị thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, sau khi chuyển giao về Công an tỉnh quản lý và tiếp tục thực hiện theo mô hình này sẽ tạo ra thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính; ký kết hợp đồng lao động với các đơn vị có liên quan trên địa bàn thực hiện công tác đào tạo nghề, cung ứng dịch vụ, hợp đồng dân sự; giải quyết các chế độ, chính sách cho học viên cai nghiện.

Theo ông Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, việc chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai về Công an tỉnh là một sự kiện chính trị quan trọng không chỉ đối với Công an nhân dân, mà còn đánh dấu một bước chuyển giao nhằm siết chặt kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả đối với công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy.

Trước tiên, lực lượng công an sẽ tập trung làm giảm số người nghiện ma túy mới, qua đó từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận khẳng định việc chuyển giao chức năng này sang Công an tỉnh không chỉ là một sự thay đổi về tổ chức, mà còn là một cuộc cải cách mạnh mẽ, nhằm khép kín quá trình phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, xử lý và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy để công tác phòng, chống ma túy được toàn diện, hiệu quả hơn, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Thanh Hóa: Tiếp nhận một số nhiệm vụ của các sở, ngành về Công an tỉnh

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chiều 27/2, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ chuyển giao, tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành về Công an tỉnh.

Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận 5 chức năng, nhiệm vụ mới từ các sở, ngành gồm: Nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng (từ Sở Thông tin và Truyền thông); Bảo đảm an ninh hàng không (từ Cảng vụ hàng không miền Bắc); Quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện (từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội); Cấp lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp (từ Sở Tư pháp) và quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (từ Sở Giao thông Vận tải).

Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng từ Cảng vụ hàng không miền Bắc. (Ảnh: TTXVN phát)

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh, khẳng định trước mắt, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp nhận nguyên trạng 5 chức năng, nhiệm vụ từ các sở, ngành chuyển giao, đảm bảo hoạt động thông suốt, không ảnh hưởng đến việc phục vụ nhân dân.

Đồng thời, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức đánh giá lại hoạt động của từng nhiệm vụ ở từng bộ phận và xây dựng, hoàn thiện các phương án thiết lập, vận hành bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tổ chức tập huấn cho cán bộ chiến sỹ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ chuyển giao, tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm nhấn mạnh thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo toàn diện, quyết liệt các giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, việc triển khai chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy Công an địa phương theo mô hình 2 cấp và chuyển giao, tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ của một số sở, ngành cho lực lượng Công an được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan chỉ đạo sát sao với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm gương mẫu, đi đầu, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn tỉnh; đồng thời đề nghị các sở, ngành tiếp tục quan tâm phối hợp hỗ trợ lực lượng Công an để khắc phục khó khăn, vướng mắc, tồn đọng... để các đơn vị chức năng Công an tỉnh đi vào vận hành thuận lợi, phục vụ yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cá nhân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.