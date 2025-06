Công an Hà Nội ra mắt 126 Công an phường, xã theo mô hình tổ chức mới

Ngày 29/6, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Hà Nội liên quan đến tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, việc hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy Công an địa phương 2 cấp là một bước đột phá trong xây dựng lực lượng Công an Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 22 của Thành ủy, Đề án số 410 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Bám sát quy định, hướng dẫn của Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội đã bố trí 126 cán bộ làm nhiệm vụ Trưởng Công an cấp xã từ 1.182 cán bộ được rà soát. Trong đó, có 34 cán bộ là Phó Trưởng phòng (1 cán bộ nguyên là Trưởng Công an cấp huyện), 25 cán bộ là Đội trưởng, nguyên Đội trưởng; 67 cán bộ là Trưởng Công an cấp xã đương nhiệm.

Đồng thời, 624 cán bộ được bố trí Phó Trưởng Công an cấp xã sau sáp nhập, hợp nhất. Trong đó có 577 cán bộ là Đội trưởng, Trưởng Công an cấp xã đương nhiệm và nguyên Đội trưởng thuộc Công an cấp huyện, 47 cán bộ là Phó Đội trưởng, Phó Trưởng Công an cấp xã đương nhiệm.

Trung tá Vũ Hải Thành, Trưởng Công an phường Thanh Xuân mới đại diện cho 126 trưởng Công an phường, xã theo mô hình tổ chức mới thực hiện nghi thức tuyên thệ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cùng với việc bố trí đội ngũ lãnh đạo chỉ huy, Công an thành phố Hà Nội cũng thực hiện điều động, bố trí hơn 11.000 cán bộ, chiến sỹ vào các vị trí công tác mới tại Công an cấp xã thuộc thành phố Hà Nội sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Quá trình thực hiện, Công an thành phố Hà Nội đã cơ cấu lại đội ngũ cán bộ trong toàn lực lượng một cách tổng thể, đảm bảo bảo sự phù hợp nhất có thể giữa chuyên ngành đào tạo, năng lực, kinh nghiệm, sở trường công tác của cán bộ với yêu cầu nhiệm vụ; điều tiết số lượng Phó Trưởng phòng và tương đương giữa các đơn vị trong toàn Công an thành phố Hà Nội từ nơi thừa sang nơi thiếu hoặc sang nơi đang có nhu cầu bổ sung thêm Phó Trưởng phòng và tương đương để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, đảm bảo cân đối, hài hòa cơ cấu cấp Phó giữa các Phòng trong đơn vị.

Đồng thời, kết hợp việc bố trí Trưởng Công an cấp xã sau sáp nhập, hợp nhất với việc điều tiết giảm số lượng Phó Trưởng phòng, vừa đảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy Công an cấp xã theo đúng phương châm “xã vững mạnh, bám cơ sở;” vừa điều tiết giảm hợp lý số lượng Phó Trưởng phòng.

Bên cạnh đó, sử dụng và phát huy tối đa đội ngũ cán bộ hiện có, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của Công an thành phố Hà Nội hiện nay và trong thời gian tới.

Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội với 126 đồng chí trưởng Công an phường, xã theo mô hình tổ chức mới. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Công an thành phố Hà Nội tiếp tục khẳng định được vị thế gương mẫu, đi đầu trong toàn lực lượng Công an Nhân dân và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, là một trong những địa phương đầu tiên đã hoàn thành và công bố sớm nhất toàn quốc trong việc triển khai sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp xã; đồng thời, đảm bảo các điều kiện cần thiết để Công an cấp xã sau sáp nhập, hợp nhất đi vào hoạt động ngay từ ngày 1/7.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố đã phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025), Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phong trào thi đua có chủ đề: "Lãnh đạo gương mẫu-Đơn vị đi đầu-Bảo vệ bình yên-Kỷ nguyên đất nước", thời gian thực hiện từ nay đến hết 19/8/2026./.

Ban hành quyết định sắp xếp lại Công an cấp tỉnh thành, Công an cấp xã Thực hiện chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành các quyết định sắp xếp lại 52 Công an cấp tỉnh, thành phố; 23 đầu mối theo địa giới hành chính mới.