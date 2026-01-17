Đại hội XIV của Đảng: Niềm tin và sự kỳ vọng từ cực Nam Tổ quốc

Trong những ngày này, tại Cà Mau, khắp các làng quê, phố thị, người dân ai nấy cũng đều thảo luận sôi nổi về vận hội mới của đất nước, gửi gắm sự kỳ vọng và niềm tin vào đội ngũ lãnh đạo nhiệm kỳ mới và những chính sách đột phá sẽ được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng hành cùng các cấp chính quyền xây dựng quê hương

Theo Thượng tọa Thích Giác Nghi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau, năm 2025, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau đã hoàn thành việc sáp nhập tổ chức Phật giáo của 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, dưới sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo và cơ quan trong tỉnh.

Thời gian qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau luôn động viên, khuyến khích tăng ni, Phật tử tu học, sống “tốt đời đẹp đạo,” chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững lập trường “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội.”

Đặc biệt, Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng chiến lược cho sự phát triển của đất nước, vì vậy, đây cũng là dịp để nghiên cứu, tìm hiểu các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XIV nhằm có sự nhận định chính xác, cũng như củng cố niềm tin đối với Đảng, Nhà nước, chính quyền, góp phần xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng tốt đẹp hơn.

Thượng tọa Thích Giác Nghi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Đáng kể, trong công tác an sinh xã hội, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Cà Mau đã đạt kết quả rất ấn tượng. Trong đó, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung, đóng góp xây dựng 186 căn nhà tình thương, 159 cây cầu giao thông nông thôn, cùng nhiều hoạt động từ thiện xã hội khác...

Phát huy những kết quả đã đạt được, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh trong các hoạt động Phật sự và công tác an sinh xã hội.

Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, Giáo hội Phật giáo tỉnh Cà Mau và các Phật tử bày tỏ tin tưởng Đảng, Nhà nước sẽ có những chủ trương, chính sách đặc biệt, góp phần xây dựng, phát triển các tôn giáo; để các tổ chức tôn giáo, trong đó có Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, đóng góp mạnh mẽ hơn nữa, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn

Hướng về Đại hội, ông Nguyễn Hoàng Thoại, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau, đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách mang tính chiến lược của Đảng.

Từ thực tiễn công tác, ông Nguyễn Hoàng Thoại mong muốn Đại hội lần này sẽ tiếp tục kế thừa và nâng tầm các chủ trương, chính sách, để người nông dân thực sự là chủ thể, thụ hưởng trực tiếp thành quả sản xuất và phát triển kinh tế.

Hội Nông dân tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đồng hành cùng nông dân cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Hoàng Thoại. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Được vinh dự tham dự Đại hội XIV của Đảng, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Hoàng Thoại kỳ vọng, Trung ương tiếp tục hoàn thiện, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế nông nghiệp, nhất là chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất hàng hóa quy mô lớn, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và phát thải thấp, phù hợp với yêu cầu thích ứng biến đổi khí hậu của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, Trung ương cần tiếp tục có chương trình hỗ trợ chuyển đổi số trong nông nghiệp và nông thôn, trang bị kiến thức số cho nông dân, thúc đẩy thương mại điện tử nông sản, truy xuất nguồn gốc và quản lý sản xuất bằng công nghệ số.

Đặc biệt, cần đầu tư mạnh mẽ cho công tác đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, hội viên nông dân, nhất là lực lượng trẻ để đáp ứng yêu cầu sản xuất hiện đại, góp phần hình thành đội ngũ “nông dân chuyên nghiệp,” có tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.

Đối với công tác đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, ông Thoại cũng gửi gắm sự kỳ vọng của nông dân tỉnh nhà, Đại hội XIV của Đảng sẽ có những chính sách, nguồn lực để quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng vùng nông thôn, vùng ven biển và vùng sản xuất trọng điểm, nhất là giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch và hạ tầng số; có chính sách tổng thể hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân vùng chịu tác động của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và sạt lở - những thách thức đặc biệt lớn đối với vùng cực Nam Tổ quốc.

Hội Nông dân tỉnh Cà Mau kỳ vọng hệ thống hạ tầng, giao thông nông thôn hoàn thiện sẽ giúp nông dân thúc đẩy giao thương hàng hóa. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Theo bà Nguyễn Thu Tư, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau, năm 2025 vừa qua được xác định là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, là năm có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tập trung quyết liệt, phối hợp có hiệu quả với các Sở, Ban, ngành và địa phương thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và chính sách dân tộc, tôn giáo góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo nói riêng và của tỉnh nói chung.

Trong những năm qua, công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương.

Tỉnh Cà Mau luôn quan tâm, phát triển các môn thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Các chương trình, dự án, chính sách dành cho đồng bào dân tộc luôn được triển khai đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả, tỷ lệ giải ngân đạt trên 79%; hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát; công tác thi hành pháp luật và phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo được triển khai có hiệu quả, kịp thời phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số để làm cơ sở thực hiện các chính sách trên địa bàn tỉnh.

Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nghèo chỉ còn 2%. 100% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng khó khăn được cấp bảo hiểm y tế miễn phí.

Cùng với đó, các ngành, các cấp cần quan tâm, hỗ trợ nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số thông qua đầu tư, thực hiện các Chương trình, dự án, chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng bào dân tộc thiểu số vượt qua những khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2025 ước đạt trên 80 triệu đồng/người/năm; 43/55 xã đạt tiêu chí nông thôn; trên 96% dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh...

Những kết quả này đã góp phần củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc đối với Đảng và Nhà nước, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân.

Để nâng cao hơn nữa đời sống của người dân, tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục huy động, ưu tiên bố trí nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại khu vực đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tạo điều kiện để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội; tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát huy và khai thác hiệu quả bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc...

Bà Nguyễn Thu Tư, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Gửi gắm đến Đại hội XIV của Đảng, bà Nguyễn Thu Tư mong muốn Đại hội sẽ tiếp tục sẽ thảo luận về những giải pháp, đưa ra những chương trình, kế hoạch, định hướng và các quyết sách để tập trung các nguồn lực hỗ trợ đến đồng bào các dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn; trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng. Qua đó, đảm bảo mục tiêu của Đảng, Nhà nước đã đề ra “không để ai bị bỏ lại phía sau,” đảm bảo rút ngắn và sự công bằng trong việc tiếp cận các nguồn lực giữa các thành phần dân tộc tôn giáo, nhất là lĩnh vực giáo dục và y tế.

Cà Mau đã được Trung ương xác định là “tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc,” là cửa ngõ ra biển lớn, với nhiều tiềm năng, lợi thế khác biệt và nhiều cơ hội nổi trội.

Bối cảnh, tiềm năng, lợi thế đó đã tạo ra khí thế mới, khát vọng mới để Cà Mau vươn lên mạnh mẽ, cùng cả nước hướng đến mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cà Mau cũng đặt mục tiêu, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân 5 năm (2026-2030) từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 trên 6.000 USD; tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm khoảng 17 tỷ USD; tổng thu ngân sách 5 năm ít nhất 75.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, tỉnh chú trọng các dự án về kết cấu hạ tầng giao thông, sân bay, cảng biển, thủy lợi, công trình văn hóa, thể thao, khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp có lợi thế về kết nối giao thông; các dự án về phát triển năng lượng sạch, công nghiệp chế biến, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu./.

