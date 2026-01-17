Đồng Nai: Khắc phục sự cố khiến 1.000 hộ dân bị mất nước

Ngày 17/1, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang phối hợp với Công ty cổ phần nước Nhơn Trạch khẩn trương khắc phục sự cố mất nước cho khoảng 1.000 hộ dân trong xã.

Về nguyên nhân mất nước, Công ty cổ phần nước Nhơn Trạch, do nguồn nước tại Nhà máy nước Đại Phước đang gặp sự cố nên việc cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã Đại Phước bị gián đoạn, gây ảnh hưởng tới người dân.

Dự kiến, đến ngày 18/1 sẽ khắc phục xong sự cố và cung cấp nước trở lại cho người dân.

Trong thời gian xảy ra sự cố, Công ty cổ phần nước Nhơn Trạch đã bố trí 4 điểm cấp nước tập trung, điều động 4-5 xe bồn cấp nước lưu động dọc tuyến đường ĐT769 và tại các khu dân cư đông người./.