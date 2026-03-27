Chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 27/3/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.
Các đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIV và Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIV tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.
Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIV: Vũ Văn Diện, Lê Văn Ánh, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Văn Công được bầu tái cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.