Nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 đến 24/4/2026.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay, góp phần mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược dài hạn cho quan hệ hai nước.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu

Tình hữu nghị và sự kết giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc được khởi nguồn từ nhiều thế kỷ trước. Quan hệ giữa hai nước có nền tảng vững chắc dựa trên nhiều nét tương đồng về truyền thống, văn hóa, lịch sử, cơ cấu kinh tế bổ sung cho nhau, đặc biệt là tình cảm hữu nghị và sự nỗ lực hướng tới tương lai của chính phủ và nhân dân hai nước.

Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 22/12/1992. Trong hơn 30 năm qua, mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã phát triển thành mối quan hệ hợp tác mẫu mực vào loại hàng đầu thế giới.

Hai nước ra Tuyên bố chung về “Quan hệ đối tác toàn diện thế kỷ 21” vào tháng 8/2001 nhân chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Quan hệ hai nước tiếp tục được nâng cấp lên thành “Đối tác hợp tác chiến lược” vào tháng 10/2009 và đặc biệt là dấu mốc nâng quan hệ lên thành “Đối tác chiến lược toàn diện” vào tháng 12/2022.

Đây là những bước phát triển tạo khuôn khổ cho việc nâng tầm hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Kể từ khi nâng cấp quan hệ tháng 12/2022 đến nay, tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố và tăng cường. Hai bên duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, thúc đẩy mạnh mẽ các chuyến thăm, giao lưu, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won Shik. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Về phía Việt Nam, gần đây có các chuyến thăm Hàn Quốc của: Thủ tướng Phạm Minh Chính (tháng 7/2024); Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (tháng 6/2024); Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến (tháng 8/2025); Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc (tháng 8/2025); Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 47 tại Kuala Lumpur (Malaysia) (ngày 27/10/2025) và nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Nam Phi (ngày 22/11/2025); Chủ tịch nước Lương Cường dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 và hoạt động song phương tại Hàn Quốc (tháng 10/2025)...

Trong số đó, chuyến thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tháng 8/2025 là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố mạnh mẽ lòng tin chính trị giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm là vị quốc khách đầu tiên tới Hàn Quốc sau khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức vào tháng 6/2025. Chuyến thăm là minh chứng rõ nét sự phát triển của mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, được lãnh đạo và nhân dân hai nước vun trồng qua hơn 3 thập kỷ.

Trong chuyến thăm này, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc; trao đổi 10 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan hai nước trong các lĩnh vực.

Về phía Hàn Quốc, gần đây có các chuyến thăm Việt Nam của: Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Park Sang Woo (tháng 3/2025); Bộ trưởng Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn Song Miryung (tháng 3/2025); Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp, Năng lượng Ahn Duk-geun thăm và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 14 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng Việt Nam-Hàn Quốc và Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc (tháng 4/2025); Bộ trưởng Ngoại giao Cho Tae-yul thăm chính thức và dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư tại Việt Nam (tháng 4/2025); Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik thăm chính thức (tháng 11/2025)…

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hiện nay, Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều cơ chế, khuôn khổ hợp tác tương đối đa dạng, bao gồm cả hợp tác đa ngành và hợp tác trong lĩnh vực chuyên môn cụ thể, ở nhiều cấp khác nhau.

Hai bên hiện duy trì kênh trao đổi theo cơ chế “Đối thoại chiến lược Ngoại giao-An ninh-Quốc phòng cấp Thứ trưởng”, “Đối thoại an ninh Việt-Hàn cấp Thứ trưởng” và “Đối thoại Quốc phòng Việt-Hàn cấp Thứ trưởng”.

Các cơ chế, khuôn khổ hợp tác song phương giữa hai nước hiện đang hoạt động thuận lợi, hiệu quả, linh hoạt, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh và nhu cầu thực tế trong từng lĩnh vực hợp tác cụ thể.

Trên diễn đàn đa phương, Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác chặt chẽ và có những đóng góp tích cực tại các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị Cấp cao Á-Âu (ASEM) và các cơ chế hợp tác khu vực như Mekong-Hàn Quốc, ASEAN-Hàn Quốc, ASEAN+3, Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS).

Đặc biệt, Việt Nam đã đóng vai trò đi đầu trong việc tăng cường hợp tác giữa Hàn Quốc và ASEAN với tư cách là điều phối viên đối thoại Hàn Quốc-ASEAN nhiệm kỳ 2021-2024.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trụ cột chính

Hợp tác kinh tế, thương mại là trụ cột chính trong quan hệ hai nước, cũng là điểm sáng trong hợp tác kinh tế quốc tế của Việt Nam. Sau hơn 30 năm giao thương, hai nước đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau.

Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch đứng thứ 2; nước cung cấp ODA thứ 2; đối tác thương mại thứ 3; thị trường tiếp nhận lao động thứ 3 của Việt Nam.

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Hàn Quốc năm 2025 đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2024. Trong 3 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam-Hàn Quốc đạt 26,9 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam chủ yếu xuất khẩu chủ yếu sang Hàn Quốc các mặt hàng sản xuất của doanh nghiệp FDI (điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện).

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok chứng kiến các đơn vị, doanh nghiệp trao thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hàn Quốc xuất sang Việt Nam linh kiện, phụ kiện, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất. Hai bên hiện đang trao đổi các biện pháp cụ thể triển khai “Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỷ theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030”.

Về đầu tư, tính lũy kế đến hết tháng 3/2026, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong tổng số 154 quốc gia đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD, với 10.447 dự án, chiếm hơn 23% tổng số dự án và 18% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam như công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện tử, ôtô và phụ tùng ôtô, xây dựng, bất động sản; số vốn đầu tư của Hàn Quốc tập trung tại Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Thái Nguyên.

Việt Nam mong muốn doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, trong đó ưu tiên các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như phát triển hạ tầng, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị.

Về hợp tác phát triển (ODA), Việt Nam tiếp tục là đối tác ưu tiên hàng đầu của Hàn Quốc cung cấp vốn ODA (nhận khoảng 20% tổng viện trợ của Hàn Quốc).

Tổng viện trợ của Hàn Quốc dành cho Việt Nam trong 5 năm gần đây đạt hơn 500 triệu USD trong đó 90% là vốn vay ODA và 10% là viện trợ không hoàn lại. Chính phủ Hàn Quốc cung cấp vốn vay ODA cho Việt Nam thông qua Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) thuộc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM).

Hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác Quỹ Xúc tiến kinh tế Hàn Quốc (EDPF) trị giá 2 tỷ USD vào tháng 6/2023 để triển khai các dự án đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị của Việt Nam.

Trong hợp tác du lịch, năm 2025, Hàn Quốc là thị trường cung cấp khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam với 4,3 triệu lượt du khách, chiếm 21% tổng số du khách nước ngoài đến Việt Nam. Con số này cho thấy mức độ giao lưu sôi nổi giữa người dân hai nước, qua đó tạo dựng nên nền tảng vững chắc của niềm tin và tình hữu nghị.

Hai nước duy trì cơ chế họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc cấp Bộ trưởng. Hai bên đang tích cực hợp tác để tiếp tục triển khai dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST) giai đoạn 2.

Các tập đoàn lớn công nghệ cao của Hàn Quốc cũng đầu tư vào Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) như SK tài trợ vốn và chương trình nghiên cứu cho doanh nghiệp Việt Nam, Samsung thành lập phòng nghiên cứu Samsung Innovation Campus.

Ngoài ra, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân cũng là nền tảng vững chắc để làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước.

Hợp tác văn hóa ngày càng đóng vai trò quan trọng như một “cầu nối mềm”, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và đồng cảm giữa nhân dân hai nước, qua đó tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ phát triển lâu dài.

Tính đến hết năm 2025, có khoảng 352.000 người Việt Nam ở Hàn Quốc, tăng 30.000 người so với cùng kỳ năm 2024; trên 100.000 du học sinh và 100.000 lao động; khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa Việt-Hàn, số còn lại theo diện hợp tác đầu tư, thăm thân, làm việc ngắn hạn...

Ngược lại, hiện có khoảng 200.000 người Hàn Quốc đang sinh sống, kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có khoảng 10.000 doanh nghiệp. Đây chính là những “nhà ngoại giao nhân dân” đáng tin cậy thúc đẩy sự phát triển của quan hệ hai nước.

Ngoài các lĩnh vực hợp tác trụ cột, hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực khác như quốc phòng, an ninh… cũng luôn được thúc đẩy mạnh mẽ. Hợp tác địa phương giữa hai nước cũng được tăng cường với nhiều cặp quan hệ địa phương giữa hai nước được thiết lập.

Nâng tầm quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân từ ngày 21 đến 24/4/2026 có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay.

Chuyến thăm được thực hiện ngay sau khi Việt Nam vừa kiện toàn ban lãnh đạo cấp cao sau Đại hội XIV của Đảng, vì vậy có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược dài hạn cho quan hệ hai nước.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đón Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, việc Tổng thống Lee Jae Myung trở thành quốc khách đầu tiên thăm Việt Nam trong giai đoạn này mang ý nghĩa chính trị và biểu tượng rất quan trọng, thể hiện sự coi trọng cao của Hàn Quốc đối với Việt Nam, đồng thời phản ánh mức độ tin cậy và ưu tiên chiến lược trong quan hệ song phương.

Chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa chính trị-ngoại giao, mà còn có ý nghĩa kết nối tầm nhìn giữa hai bên trong giai đoạn mới, góp phần định hình khuôn khổ hợp tác dài hạn.

Đây là cơ hội để hai nước đồng bộ hóa chiến lược phát triển, đưa quan hệ chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, từ hợp tác truyền thống sang hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và an ninh kinh tế.

Có thể khái quát tinh thần của giai đoạn mới là: tin cậy cao hơn, hợp tác sâu hơn và gắn kết bền hơn. Đại sứ Vũ Hồ cho biết trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo hai nước sẽ tập trung vào ba hướng ưu tiên lớn.

Thứ nhất, nâng cấp hợp tác kinh tế theo hướng chất lượng, cân bằng và bền vững hơn, với mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD và hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030.

Thứ hai là liên kết sâu hơn trong các chuỗi cung ứng chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như bán dẫn, công nghệ số, dữ liệu, pin và năng lượng sạch.

Thứ ba là kết nối chặt chẽ giữa đầu tư-đổi mới sáng tạo-đào tạo nhân lực, nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị và đồng thời mở ra không gian hợp tác mới cho doanh nghiệp Hàn Quốc.

Đáng chú ý là hợp tác khoa học-công nghệ sẽ trở thành động lực trung tâm, với trọng tâm là nghiên cứu-phát triển chung, chuyển giao và làm chủ công nghệ trong các lĩnh vực như AI, bán dẫn, năng lượng và hạ tầng thông minh./.

