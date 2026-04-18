80 năm lực lượng Tham mưu - “bộ não” giữ nhịp an ninh Thủ đô

Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Tham mưu Công an Thủ đô luôn giữ vai trò đặc biệt trong việc tham mưu, phục vụ lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Không trực tiếp đứng ở tuyến đầu, nhưng chính lực lượng này là nơi khởi nguồn của các phương án, kế hoạch, góp phần bảo đảm cho mọi quyết sách được ban hành kịp thời, chính xác và hiệu quả.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân (18/4/1946-18/4/2026), phóng viên TTXVN có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về hành trình phát triển và những yêu cầu đặt ra đối với công tác tham mưu trong bối cảnh mới.

- Từ thực tiễn 80 năm xây dựng và trưởng thành, ông có thể khái quát những dấu mốc nổi bật cũng như vai trò của lực lượng Tham mưu Công an Thủ đô trong từng giai đoạn phát triển?

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt: Ngay từ những ngày đầu sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cùng với sự ra đời của lực lượng Công an Nhân dân, công tác tham mưu đã từng bước được hình thành, đảm nhiệm vai trò tổng hợp tình hình, đề xuất chủ trương, phục vụ lãnh đạo chỉ đạo.

Mốc son quan trọng là ngày 18/4/1946, khi tổ chức bộ máy Công an được kiện toàn, lực lượng tham mưu chính thức được hình thành thống nhất trong toàn hệ thống.

Trong các cuộc kháng chiến, lực lượng tham mưu Công an Thủ đô luôn “đi trước một bước,” kịp thời xây dựng các phương án bảo vệ cơ quan đầu não, tổ chức mạng lưới cơ sở bí mật, triển khai các kế hoạch đấu tranh chống phản cách mạng.

Nhiều sáng kiến đã góp phần giữ vững thế trận an ninh ngay trong vùng địch tạm chiếm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lãnh đạo.

Bước vào thời kỳ hòa bình, đặc biệt từ sau năm 1954, công tác tham mưu tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong việc phục vụ lãnh đạo tiếp quản Thủ đô, ổn định trật tự xã hội và tổ chức lại bộ máy.

Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, lực lượng tham mưu đã chủ động xây dựng phương án sơ tán quy mô lớn, góp phần bảo vệ an toàn hàng trăm nghìn người dân trước các đợt tập kích bằng không quân.

Từ sau năm 1975 đến nay, nhất là trong thời kỳ đổi mới, công tác tham mưu không ngừng được nâng cao về chất lượng, từng bước chuyển từ phục vụ tác nghiệp sang tham mưu chiến lược, đóng góp quan trọng vào việc giữ vững ổn định an ninh, trật tự và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

- Trong bối cảnh hiện nay, khi Hà Nội phát triển nhanh và yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự ngày càng cao, công tác tham mưu đang đặt ra những yêu cầu gì mới, thưa Đại tá?

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt: Trong bối cảnh Hà Nội là đô thị đặc biệt, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, yêu cầu đối với công tác tham mưu ngày càng cao và toàn diện hơn.

Cán bộ, chiến sỹ Công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại một hộ kinh doanh trên phố Hàng Dầu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nếu trước đây công tác tham mưu chủ yếu tập trung vào tổng hợp tình hình và phục vụ chỉ đạo thường xuyên, thì hiện nay phải chuyển mạnh sang nâng cao năng lực phân tích, dự báo, chủ động nhận diện sớm các vấn đề phức tạp, không để bị động, bất ngờ.

Đáng chú ý, các thách thức về an ninh, trật tự ngày nay không chỉ là những vấn đề truyền thống mà còn xuất hiện nhiều yếu tố mới như: Tội phạm công nghệ cao, các nguy cơ an ninh phi truyền thống, các vấn đề xã hội phát sinh trong quá trình đô thị hóa nhanh.

Điều này đòi hỏi công tác tham mưu phải sâu sát thực tiễn hơn, tiếp cận đa chiều hơn và có tầm nhìn dài hạn hơn.

Một yêu cầu rất quan trọng là chuyển đổi phương thức làm việc theo hướng hiện đại, dựa trên dữ liệu và công nghệ. Công tác tham mưu không chỉ dừng lại ở xử lý văn bản, mà phải từng bước chuyển sang quản trị thông tin theo thời gian thực, phục vụ lãnh đạo ra quyết định nhanh, chính xác và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, yêu cầu về phối hợp liên ngành ngày càng rõ nét. Công tác tham mưu phải phát huy vai trò kết nối giữa lực lượng Công an với các sở, ngành, địa phương, qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong bảo đảm an ninh, trật tự.

- Trước những yêu cầu mới đó, lực lượng Tham mưu Công an Hà Nội sẽ tập trung vào những định hướng, giải pháp nào trong thời gian tới?

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt: Thời gian tới, trong bối cảnh Thủ đô tiếp tục phát triển nhanh, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự ngày càng cao và phức tạp, lực lượng Tham mưu Công an Hà Nội cần xác định phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy, phương pháp và công cụ công tác, để thực sự trở thành trung tâm tổng hợp, phân tích, dự báo và điều phối của hệ thống lãnh đạo, chỉ huy.

Cán bộ, chiến sỹ Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an quận Hai Bà Trưng chuẩn bị trang thiết bị chuyên dụng sẵn sàng ứng trực và lên đường nhận nhiệm vụ ngay khi có tin báo cháy. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trọng tâm xuyên suốt là bảo đảm phương châm “tham mưu đi trước một bước,” nhận diện sớm vấn đề, đề xuất trúng giải pháp và đồng hành hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Trước hết, lực lượng sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, phân tích và dự báo tình hình. Đây là khâu cốt lõi quyết định chất lượng tham mưu.

Trong điều kiện các yếu tố tác động đến an ninh, trật tự ngày càng đa dạng, đan xen giữa truyền thống và phi truyền thống, công tác tham mưu không thể chỉ dừng ở tổng hợp thông tin, mà phải đi sâu phân tích bản chất vấn đề, nhận diện sớm các nguy cơ tiềm ẩn, nhất là những yếu tố có thể phát sinh thành điểm nóng.

Từ đó, chủ động đề xuất các chủ trương, giải pháp mang tính chiến lược, bảo đảm lãnh đạo có đủ thông tin và cơ sở để đưa ra quyết định kịp thời, chính xác.

Cùng với đó, một định hướng rất quan trọng là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác tham mưu. Thực tiễn cho thấy, hiệu quả chỉ đạo, điều hành ngày càng phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu và khả năng xử lý thông tin.

Vì vậy, lực lượng tham mưu sẽ tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng, hoàn thiện các hệ thống dữ liệu, Trung tâm thông tin chỉ huy và các nền tảng điều hành thông minh, bảo đảm thông tin được kết nối, liên thông, cập nhật theo thời gian thực.

Mục tiêu là từng bước chuyển từ phương thức làm việc dựa trên văn bản sang quản trị trên cơ sở dữ liệu, giúp nâng cao tốc độ, độ chính xác và tính minh bạch trong chỉ đạo, điều hành.

Song song với đó, công tác tham mưu sẽ tiếp tục tập trung rà soát, đề xuất tháo gỡ các “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục hành chính.

Trong nhiều trường hợp, những vướng mắc không chỉ xuất phát từ thực tiễn tình hình mà còn từ những bất cập trong tổ chức thực hiện. Vì vậy, tham mưu phải đi sâu vào thực tiễn, phát hiện kịp thời những điểm chưa phù hợp để kiến nghị điều chỉnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Một nội dung quan trọng khác là tiếp tục phát huy vai trò điều phối, kết nối giữa lực lượng Công an với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành và các sở, ngành, địa phương.

Đặc thù của Hà Nội là mọi vấn đề về an ninh, trật tự đều có tính liên ngành cao, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, công tác tham mưu phải làm tốt vai trò cầu nối, vừa phục vụ lãnh đạo Công an Thành phố, vừa chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành các giải pháp tổng thể, huy động sức mạnh tổng hợp trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Công an Hà Nội bảo đảm trật tự an toàn giao thông. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Cuối cùng, yếu tố then chốt vẫn là con người. Lực lượng Tham mưu Công an Hà Nội sẽ tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, năng lực phân tích, dự báo tốt và thích ứng nhanh với môi trường số.

Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, nâng cao chất lượng công tác tham mưu từ cơ sở, bảo đảm thông tin thông suốt, phục vụ hiệu quả công tác chỉ huy trong toàn lực lượng.

Với những định hướng đó, lực lượng Tham mưu Công an Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm xây dựng và trưởng thành, khẳng định vai trò là “bộ não” của hệ thống chỉ huy, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong tình hình mới./.

