"Xây dựng lực lượng Tham mưu Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại"

Sáng 11/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh dự buổi Lễ.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành.

Về phía Bộ Công an có: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan lực lượng Tham mưu Công an nhân dân qua các thời kỳ; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị.

Những đóng góp thầm lặng nhưng mang tính chiến lược

Đọc diễn văn tại buổi Lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, đây là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để nhìn lại những chiến công của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân nói riêng, ôn lại những chặng đường lịch sử và tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ, chiến sỹ tham mưu đã cống hiến trí tuệ, tâm huyết cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nâng cao chất lượng công tác tham mưu Công an nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân luôn nêu cao tinh thần cách mạng, đoàn kết hiệp đồng, phát huy phẩm chất mẫn cán, tỉ mỉ, khách quan, thận trọng, trí tuệ, nhạy bén, sáng tạo và lòng trung thành tuyệt đối; luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó, góp phần quan trọng vào thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Các thế hệ cán bộ làm công tác tham mưu đã và đang nối tiếp nhau viết nên những trang sử anh hùng vẻ vang và xứng đáng với truyền thống “Trung thành - Tận tụy - Mưu trí - Sáng tạo - Đoàn kết - Lập công” của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân. Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong lịch sử vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng luôn có dấu ấn quan trọng của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân; với những đóng góp thầm lặng nhưng mang tính chiến lược, những công việc không trực tiếp ở tuyến đầu đấu tranh nhưng lại giữ vai trò quyết định trong định hướng, tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động của toàn lực lượng Công an nhân dân.

Bằng lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, với sự tận tâm, tận tuỵ, trách nhiệm và quyết tâm cao, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân đã có những đóng góp quan trọng trong tham mưu hoạch định và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trải qua 80 năm, công tác tham mưu Công an nhân dân ngày càng khẳng định vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt đối với mọi hoạt động của lực lượng Công an, vừa thực hiện tham mưu chiến lược, vừa tiến hành tham mưu tác chiến, đồng thời là trung tâm thông tin phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo và quản lý, điều hành, trung tâm tổng hợp trí tuệ, “cánh tay nối dài”, “bộ não thứ hai” của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp.

Tổ chức bộ máy của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân được thành lập, bố trí theo hệ thống từ Bộ đến cấp xã; không ngừng được hoàn thiện, kiện toàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ qua từng giai đoạn cách mạng. Đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu Công an các cấp ngày càng trưởng thành, phát triển, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thực, trung thành, nhạy bén, tận tụy, tâm huyết, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Nhiều đồng chí lãnh đạo trưởng thành từ lực lượng Tham mưu Công an nhân dân được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy giao những trọng trách lớn.“Thành tích, kết quả của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để xây dựng và phát triển đất nước, tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân,” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Cụ thể hóa tư duy, nhận thức mới của Đảng về an ninh và bảo vệ an ninh

Trong thời gian tới, tình hình, bối cảnh trong nước và quốc tế đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất vẻ vang đối với lực lượng Tham mưu Công an nhân dân, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc triển khai có hiệu quả các tư duy, nhận thức mới của Đảng về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia trong toàn hệ thống chính trị, góp phần duy trì vị thế đất nước trong nhóm các quốc gia hàng đầu về an ninh, an toàn trên thế giới, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh ở tầm mức cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, thống nhất nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, không chỉ thực hiện chức năng tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chỉ huy Công an các cấp, mà phải thực hiện chức năng tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, cấp ủy các cấp trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định xã hội và phục vụ phát triển đất nước; đem lại sự bình yên, an ninh, an toàn, an sinh cho mọi người dân.

Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là điều kiện tiên quyết để thực hiện khát vọng và mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng Việt Nam hùng cường vào giữa thế kỷ XXI.

Bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trước hết là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, trong đó có trách nhiệm của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả trách nhiệm trước Đảng, trước dân.

“Công tác tham mưu Công an nhân dân phải là nền tảng thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các tư duy, nhận thức mới về an ninh, bảo vệ an ninh quốc gia mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Đại hội XIV của Đảng xác định tư duy, nhận thức rất mới về an ninh và bảo vệ an ninh, lần đầu tiên xác lập quan điểm an ninh toàn diện, đặt an ninh xuyên suốt mọi lĩnh vực phát triển đất nước; yêu cầu cao thực hiện tự chủ chiến lược về an ninh (chủ động nguồn lực, nhân lực, tự chủ, tự cường về công nghệ…), gắn môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh; nhấn mạnh “an ninh chủ động”, “an ninh bao trùm”, “an ninh kiến tạo”, không chỉ là bảo vệ, phục vụ mà phải kiến tạo phát triển, tạo động lực trực tiếp và thuận lợi cao nhất cho phát triển. Đây là những tư duy, nhận thức rất mới, đòi hỏi “hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng.”

Đặt ra trách nhiệm rất lớn đối với lực lượng Tham mưu, không chỉ trong Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, mà trong văn bản tham mưu, đều phải quán triệt, cụ thể hóa phù hợp tư duy, nhận thức mới của Đảng về an ninh và bảo vệ an ninh; đồng thời theo dõi, đôn đốc, bảo đảm thực hiện quyết liệt, hiệu quả với sản phẩm cụ thể đo đếm được của từng Công an đơn vị, địa phương và toàn lực lượng Công an nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, Tham mưu Công an nhân dân hơn ai hết phải là lực lượng gương mẫu, đi đầu và lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy lực lượng Công an tiên phong thực hiện tinh thần hành động, “kỷ luật trách nhiệm”, “kỷ luật thực thi”, “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả cụ thể” mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định, phấn đấu tạo ra những dấu ấn, kỳ tích mới vì Đảng, vì dân.

Kỷ nguyên mới của đất nước đòi hỏi rất cao từ “đúng về chủ trương” sang “đúng và hiệu quả trong hành động”, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, quản lý theo kết quả đầu ra. Để thực hiện được yêu cầu này, vai trò của cơ quan tham mưu đặc biệt quan trọng, không chỉ là lực lượng gương mẫu đi đầu về tinh thần hành động, đề cao kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, mà qua việc thực hiện hiệu quả cơ chế theo dõi, đánh giá để lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Tham mưu phải có tầm nhìn chiến lược, dám nghĩ, dám đề xuất phân công nhiệm vụ để giải quyết hiệu quả vấn đề thực tiễn công tác an ninh, trật tự, dám va chạm, phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời những biểu hiện chây ì, né tránh, thiếu quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời biểu dương cách làm hay, đổi mới sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.

Qua đó để xây dựng lực lượng Công an nhân dân trên dưới như một, có tính hành động cao, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, đặt lên hàng đầu kỷ luật thực thi, gia tăng đóng góp, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị, quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng Tham mưu Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại sớm nhất trước năm 2030.

Ngoài hiện đại về con người theo phương châm “người trước súng sau”, cần đặc biệt quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong thực hiện các mặt công tác tham mưu; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành, trung thực, nhanh nhạy, tâm huyết, dũng cảm, thạo việc, luôn cập nhật kiến thức chuyên môn, kiến thức xã hội, trình độ khoa học, công nghệ, ngoại ngữ; quan tâm chăm lo chế độ, chính sách để lực lượng Tham mưu Công an nhân dân yên tâm công tác, cống hiến.Công tác tham mưu Công an nhân dân là nhân tố quyết định sự thành bại trong việc thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với tinh thần đổi mới, với những cán bộ tận tụy, tâm huyết, đoàn kết, đồng lòng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” tặng Văn phòng Bộ Công an - Cơ quan tham mưu cao nhất của lực lượng Công an nhân dân./.

