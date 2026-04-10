Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND của Quân khu 3

Sáng 10/4, tại Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đồng chí: Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự buổi Lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3 qua các thời kỳ.

Báo cáo thành tích tại buổi Lễ, Trung tướng Lương Văn Kiểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3 nhấn mạnh, Quân khu 3 được thành lập ngày 31/10/1945, là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cả về kinh tế và quốc phòng-an ninh của miền Bắc và cả nước; là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cái nôi của nền văn minh sông Hồng. Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, địa bàn Quân khu diễn ra nhiều trận đánh nổi tiếng với những chiến công hiển hách.

Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Quân khu 3 là vùng “địch hậu.”

Lực lượng vũ trang Liên khu 3 đã tích cực “chia lửa” với các chiến dịch lớn ở các hướng, đồng thời trực tiếp tham gia nhiều chiến dịch quan trọng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với tinh thần “Toàn Quân khu hướng ra tiền tuyến,” “Toàn Quân khu ra trận,” Quân khu 3 vừa là hậu phương lớn chi viện sức người, sức của cho các chiến trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Quân khu 3. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bước vào thời kỳ đổi mới, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 3 tiếp tục giữ vững và phát huy những chiến công, thành tích; là một trong những lực lượng nòng cốt giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ở biên giới phía Bắc; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng thời, tiến hành công tác dân vận, công tác chính sách và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong hơn 80 năm qua, Quân khu và hàng vạn lượt tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, được Bác Hồ nhiều lần đến thăm...

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng gửi đến các đồng chí Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tướng lĩnh, sỹ quan, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí đại biểu, khách quý, cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân, tự vệ Quân khu 3 qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự thương yêu, đùm bọc của Nhân dân; các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; đoàn kết gắn bó, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả; xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”; không ngừng tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, giữ vững phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp với tốc độ nhanh, phạm vi rộng; Trong nước, yêu cầu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân; thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm là vô cùng quan trọng và cấp thiết. Nhiệm vụ quân sự-quốc phòng đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp bách đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Quân khu 3 tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 12, Nghị quyết Đảng bộ Quân khu lần thứ 10, các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 Khóa 13 về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách, giải pháp "đúng," "trúng," giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước; phối hợp với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" vững chắc, góp phần xây dựng Quảng Ninh-Hải Phòng thành cực tăng trưởng kinh tế chính vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng, Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh là cực tăng trưởng chính của miền Bắc và cả nước; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động số 46 của Đảng ủy quân khu về thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 và các Nghị quyết chiến lược của Bộ chính trị, Quân ủy Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tổ chức xây dựng lực lượng, điều chỉnh tổ chức biên chế “tinh, gọn, mạnh” cả đơn vị chủ lực và cơ quan quân sự địa phương 2 cấp, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; khả năng tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, tác chiến độc lập, liên tục dài ngày, tác chiến trong hình thái chiến tranh công nghệ cao; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh trên địa bàn; tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu."

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quân khu 3 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt; thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng vũ trang Quân khu; thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy,” bảo đảm kịp thời, đầy đủ vật chất, trang bị hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,” Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới” và nội dung "2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa," phương châm "5 vững," xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, năng lực và trách nhiệm cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, không để "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 3 sẽ ý thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và trách nhiệm vinh quang trên chặng đường mới, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa đất nước ta tự tin bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên bứt phá, sáng tạo và tự chủ. Vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

