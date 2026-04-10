Tôn vinh 80 điển hình tiên tiến lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân

Chiều 10/4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức chương trình tôn vinh 80 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, dự và phát biểu chỉ đạo.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân luôn khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong toàn lực lượng, là cơ quan tham mưu chiến lược, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ huy tập trung, thống nhất trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trong suốt chặng đường phát triển, lực lượng tham mưu đã có những đóng góp thầm lặng nhưng mang tính quyết định vào thành tích chung của Công an Nhân dân. Công tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình, đề xuất chủ trương, giải pháp đều đòi hỏi sự công phu, chính xác và tinh thần trách nhiệm cao. Công tác tham mưu hiệu quả đã góp phần giúp lãnh đạo các cấp đưa ra những quyết sách kịp thời, đúng đắn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Tại chương trình, 80 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh là những đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến của lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân qua các thời kỳ. Đây là những hạt nhân nòng cốt, góp phần lan tỏa sâu rộng truyền thống “Trung thành - Tận tụy; Mưu trí - Sáng tạo; Đoàn kết - Lập công” trong toàn lực lượng.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, đóng góp của lực lượng tham mưu trong 80 năm qua; đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu được tôn vinh. Bộ trưởng nhấn mạnh lực lượng tham mưu cần tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược.

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2045 và triển khai các nghị quyết lớn của Đảng, công tác tham mưu đặt ra yêu cầu ngày càng cao, Bộ trưởng đề nghị lực lượng tham mưu cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp phù hợp, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trong mọi tình huống.

Bộ trưởng cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác tham mưu; xây dựng cơ chế điều hành đồng bộ, xuyên suốt từ Bộ đến địa phương; đồng thời chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chương trình tôn vinh là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm ghi nhận, tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ tham mưu Công an Nhân dân, đồng thời tạo động lực để lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thông qua việc tôn vinh các điển hình tiên tiến, Bộ Công an kỳ vọng lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong giai đoạn mới./.