Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 27/3/2026, tại Kỳ họp lần thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Lê Tiến Lam, Nguyễn Quang Hải.
Hội đồng Nhân dân đã bầu đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tái cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Mai Xuân Liêm, Lê Quang Hùng, Đầu Thanh Tùng, Cao Văn Cường./.