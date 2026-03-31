Nhanh chóng cụ thể hóa niềm tin của cử tri thành những quyết sách thiết thực

Chiều 31/3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cho biết, cuộc bầu cử đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, với tinh thần trách nhiệm cao của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp, các ngành.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, Ngày hội lớn của toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo.

Tại hội nghị, Hội đồng Bầu cử quốc gia trình bày báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả, chỉ ra hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Các đại biểu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác bầu cử thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 15/3/2026 vừa qua đã thành công rất tốt đẹp.

Điểm nổi bật nhất của cuộc bầu cử lần này là sự tham gia đông đảo, trách nhiệm và đầy niềm tin của cử tri cả nước. Chất lượng, cơ cấu và tính đại diện của đội ngũ đại biểu tiếp tục được nâng lên. Công tác chuẩn bị được triển khai sớm, bài bản, thống nhất và chặt chẽ từ Trung ương tới cơ sở.

Bước tiến rõ rệt trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào tổ chức bầu cử. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững trong suốt quá trình bầu cử.

Tổng Bí thư khẳng định, cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 đã để lại dấu ấn quan trọng, thể hiện sự hội tụ của ý Đảng, lòng dân và khát vọng phát triển đất nước. Thành công là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo, lãnh đạo sát sao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm của cử tri.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 phải là Quốc hội, Hội đồng Nhân dân của đổi mới, hành động, hiệu quả, gần dân và vì dân. Mỗi đại biểu cần ý thức trách nhiệm, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của cử tri, hướng mọi quyết định tới phục vụ nhân dân, tạo động lực phát triển đất nước. Những bài học từ cuộc bầu cử sẽ tiếp tục được phát huy, góp phần giúp Quốc hội khóa XVI hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn khẳng định, cả hệ thống chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc sẽ quán triệt sâu sắc, nghiêm túc thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, ngay sau Hội nghị, các cấp, các ngành khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại sau bầu cử. Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ có Báo cáo tổng kết bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI để báo cáo tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sắp tới.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra đối với Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là rất lớn, rất quan trọng, đòi hỏi phải bắt tay ngay vào triển khai thực hiện, trước hết là tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và của Hội đồng nhân dân các cấp./.