Hội nghị Trung ương 2: Mở ra hành trình phát triển mới của đất nước

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khơi dậy khí thế mới cho toàn hệ thống chính trị, mở ra kỳ vọng tăng trưởng nhanh, bền vững ngay từ năm đầu triển khai Nghị quyết. Đồng thời, Hội nghị cũng tạo dựng niềm tin sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Cảng về một giai đoạn phát triển mới, giàu khát vọng và quyết tâm.

Tăng cường sức mạnh nội sinh của toàn hệ thống chính trị

Nhà báo Vũ Văn Úy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng chia sẻ, Hội nghị đã thành công trong việc cụ thể hóa nhiều định hướng chiến lược của Đảng, đặc biệt nhấn mạnh Quy định về công tác chính trị, tư tưởng. Đây là bước đi quan trọng nhằm củng cố sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tăng cường sức mạnh nội sinh của toàn hệ thống chính trị.

Theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, nội dung này chính là sự cụ thể hóa "Bốn kiên định" - những trụ cột nền tảng bảo đảm cho sự phát triển bền vững của cách mạng Việt Nam.

Đối với báo chí Hải Phòng, việc kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có nghĩa là phải trở thành lực lượng tiên phong trong việc truyền bá, giải thích và làm sáng rõ giá trị khoa học, cách mạng của nền tảng tư tưởng, đồng thời biết gắn với thực tiễn phát triển của thành phố Cảng.

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đặt ra yêu cầu báo chí phải kiên quyết bảo vệ và lan tỏa tinh thần độc lập dân tộc, khẳng định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội là lựa chọn đúng đắn của Đảng và nhân dân, phản ánh sinh động những thành tựu đổi mới, những nỗ lực xây dựng Hải Phòng hiện đại, văn minh, giàu bản sắc.

Ngay trong những ngày đầu năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết về xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026- 2030 và những năm tiếp theo.

Đảng bộ và chính quyền thành phố luôn kiên định với mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển con người toàn diện, vì lợi ích của nhân dân, để mỗi công dân Hải Phòng đều có cơ hội phát triển, cống hiến và đạt được hạnh phúc trong cuộc sống.

Kiên định đường lối đổi mới của Đảng đòi hỏi báo chí phải là kênh thông tin quan trọng để nhân dân hiểu rõ, đồng thuận và tham gia vào quá trình đổi mới, đồng thời kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, đổi mới cả nội dung lẫn hình thức để tiếp cận công chúng hiệu quả hơn.

Kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng yêu cầu báo chí phải gương mẫu trong việc tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ luật phát ngôn, đề cao tính chính xác, khách quan, mỗi nhà báo phải là một chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, kiên định lập trường, không dao động trước những tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Theo nhà báo Vũ Văn Úy, cụ thể hóa đối với đội ngũ báo chí thành phố Cảng là tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, thường xuyên rèn luyện, học tập lý luận, nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng; đồng thời chủ động đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền để phản ánh chân thực hơi thở cuộc sống của thành phố.

Báo chí Hải Phòng cần trở thành lực lượng tiên phong trong đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, hiện đại gắn với yêu cầu chuyển đổi số, đồng thời lan tỏa niềm tin, khát vọng phát triển, khơi dậy tinh thần đoàn kết.

Đây chính là trách nhiệm và sứ mệnh cao cả, góp phần đưa Hải Phòng trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, xứng đáng với vị thế đầu tàu vùng duyên hải Bắc Bộ.

Khí thế mới và định hướng hành động rõ ràng

Ông Mai Xuân Thắng, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn du lịch Hải Đăng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hải Phòng nhận định kết quả Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã tạo ra một khí thế mới, một định hướng rõ ràng cho việc cụ thể hóa Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ông Mai Xuân Thắng, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn du lịch Hải Đăng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hải Phòng theo dõi kết quả Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Việc tập trung triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược chính là chìa khóa để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay từ năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết, tạo đà và khí thế cho những năm tiếp theo.

"Cùng với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, theo tôi có ý nghĩa rất quan trọng, bởi khi kinh tế nhà nước phát triển thì sẽ là tấm gương, đầu tầu đi trước mở đường, dẫn lối cho kinh tế tư nhân phát triển theo, trong đó có những doanh nghiệp như chúng tôi," ông Mai Xuân Thắng nhấn mạnh.

Dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, việc cụ thể hóa nội dung này có ý nghĩa hết sức thiết thực. Trước hết, doanh nghiệp cần nhận thức rõ rằng 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược không phải là khẩu hiệu chung chung, mà là định hướng hành động cụ thể.

Đối với ngành Du lịch Hải Phòng, điều này đồng nghĩa với việc phải gắn phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng thương hiệu du lịch thành phố Cảng.

Ông Mai Xuân Thắng cho rằng, doanh nghiệp phải chủ động tham gia vào quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời mở rộng thị trường quốc tế, tận dụng lợi thế vị trí địa lý và hạ tầng giao thông ngày càng hiện đại của Hải Phòng.

Cùng đó, cộng đồng doanh nghiệp cần đồng hành cùng chính quyền trong việc thực hiện các đột phá chiến lược, đặc biệt là phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện thể chế.

Với du lịch, hạ tầng giao thông, cảng biển, sân bay, hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng chính là nền tảng để thu hút khách. Tiếp nữa, doanh nghiệp phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý để đầu tư, khai thác hiệu quả, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng đáp ứng yêu cầu hội nhập và cạnh tranh quốc tế.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay từ năm đầu, doanh nghiệp cần tinh thần dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo và liên kết hợp tác. Trong lĩnh vực du lịch, điều này có nghĩa là phải xây dựng những sản phẩm đặc sắc, khác biệt, mang đậm bản sắc Hải Phòng, đồng thời kết nối với các địa phương khác để hình thành chuỗi giá trị du lịch liên vùng. Sự liên kết này tạo ra sức hút mạnh mẽ cho du khách, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, gia tăng giá trị cho toàn ngành.

"Cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng phải coi việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV là trách nhiệm chính trị, đồng thời là sự cam kết đồng hành cùng Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp phát triển đất nước. Mỗi doanh nhân không chỉ là người làm kinh tế, mà còn là chiến sỹ trên mặt trận phát triển, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng," ông Mai Xuân Thắng cho biết./.

