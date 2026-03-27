Ngân hàng hỗ trợ kê khai thuế: Hộ kinh doanh được lợi gì?

Trong bối cảnh nhiều hộ kinh doanh gặp khó khi chuyển sang kê khai thuế, việc PVComBank phối hợp với cơ quan thuế đang mở ra hướng hỗ trợ thiết thực.

Thông qua kết nối tại 22 địa phương, các giải pháp số giúp người dân thuận lợi hơn trong kê khai, nộp thuế và từng bước hình thành thói quen quản lý tài chính minh bạch.

Việc chuyển từ hình thức thuế khoán sang kê khai, không chỉ là thay đổi thói quen, nhiều hộ kinh doanh còn gặp khó khi phải lắp đặt thiết bị, sử dụng phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán, duy trì hóa đơn điện tử và chữ ký số. Bên cạnh đó, tâm lý e ngại thủ tục kê khai phức tạp, rườm rà cũng khiến không ít hộ kinh doanh chậm thích ứng với cơ chế mới.

Ngày 27/3, PVcomBank đã ký kết với Cục Thuế và cơ quan thuế tại 22 địa phương, triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngay khi mở tài khoản tại ngân hàng, khách hàng có thể được hướng dẫn kê khai thuế, đồng thời tiếp cận các tiện ích phục vụ quản lý dòng tiền và bán hàng.

Việc kết nối giữa ngân hàng và cơ quan thuế không chỉ giúp giảm bớt thủ tục, mà còn góp phần hình thành thói quen quản lý tài chính minh bạch, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số.

Khi rào cản về thủ tục và công cụ được tháo gỡ, hộ kinh doanh sẽ dễ dàng hơn trong việc tuân thủ nghĩa vụ thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động trong môi trường kinh doanh hiện đại./.